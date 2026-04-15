Musicultura: ecco i 16 artisti

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Musicultura annuncia i nomi dei 16 artisti che approdano alla fase finale dell’edizione 2026 del

prestigioso concorso dedicato alla canzone popolare e d’autore.

Da trentasette anni il festival garantisce ascolto, spazio e sostegno alla creatività artistica giovanile,

favorendo un ricambio generazionale della canzone italiana improntato sulla qualità, sulla

freschezza e sulla varietà delle idee, dell’attitudine alla dimensione live.

Fra i tanti esempi di artisti che nel corso degli anni hanno trovato in Musicultura comprensione e

un trampolino di lancio figurano Gianmaria Testa, Lucio Corsi, Simone Cristicchi, Margherita

Vicario, Mannarino, La Rappresentante di Lista, Santi Francesi, Patrizia Laquidara, Pacifico,

Santamarea, Anna Castiglia.

Di seguito i nomi dei finalisti 2026, con le città di provenienza e i titoli delle rispettive canzoni,

delle quali sono tutti autori o autrici:

Acqua Distillata canta Ribaltavapori (Trieste) con Gaia; Alessandro Ragazzo (Venezia) con Il rito

delle ombre; Claudio Covato (Siracusa) con Chiddu ca ma resta; DDUMA (Lecce) con Fimmine de

guerra; Dea Culpa, Ciao sono Vale (Bergamo) con Pelle viola; Federico Baldi (Bergamo) con La

macchina del tempo; Giovanni Toscano (Pisa) con Emma; Giulia Trovò (Treviso) con Se non dovessi

più tornare; Isabella Privitera (Bologna) con Eya; Manuella (Sassari) con Undi è l’amori?; Maredè

(Senigallia) con Stupido cuore; Mazzoli (Pesaro/Bologna) con Perdita di tempo; MEZZANERA

(Bologna) con Piume; Narratore Urbano (Torino) con Il mio coinquilino vuole uccidermi; Rosita

Brucoli (Milano) con Agente!; XGIOVE (Porto Sant’Elpidio) con Ora che scende la notte.

I finalisti di Musicultura 2026 saranno presentati in anteprima nazionale a Recanati il 23 e 24 aprile

al Teatro Persiani, alle ore 21.00.

I biglietti saranno disponibili in prevendita online su vivaticket.it e presso il botteghino del teatro.

Le due serate di concerto, presentate dai giornalisti John Vignola, Marcella Sullo e Duccio Pasqua

di Rai Radio1, andranno in onda su Rai Radio1, radio ufficiale di Musicultura, con diffusione in

video-streaming su Ranews.it e sui social di Musicultura.

“Lo so, sono parte in causa, ma lo dico lo stesso: sono innamorato delle canzoni di queste ragazze e

di questi ragazzi e invito tutti ad ascoltarle bene. – Commenta Ezio Nannipieri direttore artistico di

Musicultura – Vengono a stanarci dall’indolenza di ascoltatori sempre più assuefatti

all’inconsistenza delle minestrine riscaldate e lo fanno in sedici modi diversi, perché i brani sono

diversissimi l’uno dall’altro. Siamo di fronte a giovani artisti e artiste che meritano un grazie per il

talento, la passione, la determinazione con cui onorano le responsabilità che ricadono su chi prende

in mano la cassetta degli attrezzi della canzone per raccontare e raccontarsi”.

Il doppio appuntamento vedrà in scena anche un ospite speciale, Raphael Gualazzi, uno dei

musicisti più raffinati e originali della scena italiana, pianista, compositore e interprete di grande

sensibilità, capace di trasformare ogni esibizione in un viaggio sonoro in bilico tra jazz, blues e soul,

denso di risonanze internazionali e di vibrazioni profondamente personali.

“La partecipazione di Raphael – aggiunge Nannipieri – è un vero piacere e non lo dico solo in termini

artistici. È un musicista che ha mostrato tenacia nel proteggere la propria indole e la propria

autenticità, dalle insidie dello show business, spero che il suo esempio possa ispirare anche il

cammino dei nostri finalisti”.

I 16 artisti finalisti sono stati scelti attraverso un processo articolato di selezione, iniziato nel

novembre 2025, con l’ascolto e la valutazione delle 2.656 canzoni inviate dai 1.328 partecipanti

all’edizione 2026, record storico di iscrizioni al concorso.

A partire da questo flusso di creatività tutta italiana, 60 proposte sono state convocate al Teatro

Lauro Rossi di Macerata, nel mese di marzo, per esibirsi dal vivo di fronte alla giuria di Musicultura,

agli spettatori in teatro, e in video streaming. Le dieci serate di Audizioni Live di Musicultura hanno

generato più di 2 milioni e mezzo di visualizzazioni online e registrato complessivamente 4.000

spettatori in platea.

Le canzoni dei 16 progetti artistici finalisti entreranno a far parte della compilation della XXXVII

edizione di Musicultura e saranno prese in consegna e programmate nel palinsesto di Rai Radio1,

la radio ufficiale del Festival.

Otto saranno infine i vincitori del Concorso, designati dal Comitato Artistico di Garanzia di

Musicultura, i cui primi firmatari furono nel 1990 Fabrizio De André e Giorgio Caproni e che in

questa XXXVII edizione è composto da: Francesco Amato, Enzo Avitabile, Claudio Baglioni, Diego

Bianchi, Francesco Bianconi, Maria Grazia Calandrone, Giulia Caminito, Luca Carboni, Guido

Catalano, Ennio Cavalli, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Gaetano Curreri, Teresa De Sio,

Cristina Donà, Giorgia, Mariangela Gualtieri, Dario Mangiaracina e Veronica Lucchesi (LRDL),

Ermal Meta, Mariella Nava, Piero Pelù, Vasco Rossi, Ron, Tosca, Tricarico, Paola Turci, Roberto

Vecchioni, Sandro Veronesi e Margherita Vicario.

Gli otto vincitori, insieme ai grandi ospiti del panorama musicale nazionale e internazionale,

saranno protagonisti delle serate finali del Festival, in programma il 19 e 20 giugno 2026 allo

Sferisterio di Macerata. Lì sarà il pubblico a votare per eleggere il Vincitore assoluto, al quale

andranno i 20.000 euro del Premio Banca Macerata. Saranno inoltre assegnati la Targa della

Critica Piero Cesanelli (€ 3.000), il Premio “Grotte di Frasassi” (€ 2.000) il Premio per il miglior testo

(€ 2.000), in collaborazione con le Università di Macerata e Camerino.

Per informazioni e aggiornamenti: www.musicultura.it