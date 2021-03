Musicultura: una maratona musicale di dieci giorni contro il Covid

Dieci giorni i musica live per combattere le varianti del Covid: è questo il grande successo riportato da Musicultura, il Festival in diretta streaming di Facebook che tra tra canzoni e tamponi si è chiuso con grande successo di partecipanti dopo dieci giorni consecutivi di musica dal vivo.

Per la seconda volta dall’inizio della pandemia questo “ Festival della Canzone Popolare e d’Autore “ ha riportato in vita la musica live: dopo l’eguale successo riportato lo sorso anno a Recanati, assieme a Rai Radio 1, con il concerto dei 16 finalisti, il bis di questa ediizione 2021 al Teatro Lauro Rossi di Macerata (dal 19 al 29 marzo) con 63 audizioni live degli altrettanti artisti in gara per un evento crossmediale che ha coinvolto, in totale sicurezza, più di 500 persone tra artisti, musicisti, tecnici e personale addetto ai lavori e ha fatto rivivere di luce propria uno dei teatri barocchi più belli d’Italia Il Teatro Lauro Rossi di Macerata.

Nel corso della maratona musicale, il pubblico ha potuto votare ogni sera la proposta artistica preferita ed assegnare la Targa Banca Macerata, un riconoscimento ufficiale del Festival, non valido ai fini del proseguimento del Concorso, ma che rappresenta un ambito premio per i giovani artisti che partecipano alle Audizioni Live.

Molti gli ospiti intervenuti nel corso dei vari collegamenti, a cominciare da La Rappresentante di Lista e Margherita Vicario, a testimonianza del loro percorso partito proprio da Musicultura, l’attrice Giulia Grandinetti, il poeta filastrocchiere Bruno Tognolini, John Vignola Duccio Pasqua e Marcella Sullo di Rai Radio 1, il poeta americano Ron Padgett e, tra i membri del Comitato di Garanzia di Musicultura, Antonio Rezza, Diego Bianchi alias Zoro ed Enrico Ruggeri che è anche stato il conduttore delle serate finali delle ultime due edizioni del Festival.

Nelle prossime settimane, Musicultura designerà i nomi dei 16 artisti che proseguiranno l’iter del concorso che saranno presentati in un concerto live al Teatro Persiani di Recanati: le loro canzoni saranno “ prese in consegna “ e promosse con ampia diffusione da Rai Radio 1, la radio ufficiale del Festival.

Previsti otto vincitori finali di Musicultura 2021, due eletti dal pubblico dei social ed i rimanenti sei scelti dal prestigioso Comitato Artistico di Garanzia di Musicultura, composto da: Claudio Baglioni, Vasco Rossi, Giorgia, Roberto Vecchioni, Carmen Consoli, Simone Cristicchi, Gaetano Curreri, Brunori Sas, Diego Bianchi, Francesco Bianconi, Luca Carboni, Francesca Archibugi, Enzo Avitabile, Alessandro Carrera, Guido Catalano, Ennio Cavalli, Teresa De Sio, Niccolò Fabi, Frankie hi-nrg mc, Dacia Maraini, Mariella Nava, Gino Paoli, Antonio Rezza, Ron, Enrico Ruggeri, Tosca, Paola Turci, Sandro Veronesi, Riccardo Zanotti.

Il cammino di Musicultura 2021 si concluderà nel mese di giugno nella settimana tra il 14 e il 19 quando nel centro storico di Macerata si dissemineranno i variegati appuntamenti della Controra e lo Sferisterio ospiterà le serate conclusive del festival, con gli otto vincitori del concorso in veste di protagonisti sul palco assieme ad ospiti prestigiosi nazionali ed internazionali; in quell’occasione sarà designato il vincitore assoluto della XXXII edizione, decretato dal pubblico, al quale andranno i 20.000 euro del Premio Banca Macerata.