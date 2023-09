Myrta Merlino all’esordio su Pomeriggio Cinque, l’orario e tutte le novità in arrivo

Pomeriggio 5 torna in tv con un grande novità. Lo storico programma pomeridiano in onda su Canale 5, riparte con la conduzione di Myrta Merlino.

La giornalista napoletana, dopo 12 anni alla conduzione de L’aria che tira su La7, sbarca su Mediaset dove inizierà questa nuova avventura al timone di Pomeriggio 5, sostituendosi alla famosa conduttrice del programma Barbara D’Urso e portando con sé molte attese novità.

Chi è Myrta Merlino: biografia e vita privata

Myrta Merlino nasce a Napoli nel 1969 e dopo aver conseguito la laurea con il massimo dei voti in Scienze Politiche, si inscrive all’albo dei giornalisti nel 1995. Ha mosso i primi passi in televisione in Rai, per poi passare a La7 nel 2009, prima come conduttrice di Effetto Domino e successivamente del programma di successo L’Aria che tira. Quest’anno è stata chiamata da Pier Silvio Berlusconi a questa nuova sfida alla guida di Pomeriggio 5 al posto del volto storico del programma, Barbara D’Urso.

È madre di tre figli e vive a Roma, con il suo compagno, ex calciatore e campione del mondo, Marco Tardelli.

Le novità di Pomeriggio Cinque

Le novità attese per il nuovo Pomeriggio 5 sono molte, ma a cambiare non è la fascia oraria del programma che, come di consueto, andrà in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16:55. La nuova conduttrice ha rivelato delle importanti novità che riguarderanno sicuramente i temi trattati e le loro modalità. Al centro del dibattito ci saranno gli eventi di cronaca, anche nera, con la promessa di illustri ospiti in studio, mentre passerà in secondo piano il gossip, di cui ha assicurato una trattazione più attenta e non superficiale. Sicuramente si dirà addio alla spettacolarizzazione del programma e delle notizie trattate, con l’intento evidente di “chiudere con il passato”. Non ci resta, quindi, che aspettare oggi pomeriggio per vedere all’opera la nuova conduttrice Myrta Merlino e il suo “nuovo Pomeriggio 5”.