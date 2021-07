Nasce “Gazzetta Forense”, rivista giuridica bimestrale e portale web

Una grande novità si affaccia sul mondo giuridico e, contemporaneamente, su quello della comunicazione digitale, che renderà certamente più fluido il flusso di informazioni sulle novità di carattere legale. “Gazzetta Forense”, la rivista giuridica bimestrale e portale web, già punti di riferimento per tutto il mondo giuridico italiano, diventa un podcast settimanale, un aggiornamento sull’articolato mondo di leggi, regolamenti e sentenze, con interessanti riflessioni sugli scenari legali, che si susseguono senza sosta e sempre in evoluzione.

Il progetto coinvolge professionisti molto noti, già protagonisti delle pubblicazioni cartacee di “Gazzetta Forense”, che hanno scelto di metterci “la voce” e dar vita ad uno strumento versatile, “liquido”: il Notaio Roberto Dante Cogliandro, fondatore dell’Associazione Italiana Notai Cattolici di cui è Presidente (lo è anche dell’Associazione “Macs”, Mecenati per l’arte, il cinema e lo sport), Professore Straordinario di Istituzioni di Diritto Privato, autore di saggi in tema di diritto di famiglia e successioni, diritto commerciale, diritto tributario e beni culturali; l’Avvocato Mario de Bellis, cassazionista, con studi a Napoli, Roma e Barletta, membro del Comitato scentifico dell’organismo di composizione della crisi presso l’Ordine degli Avvocati di Napoli; l’Avvocato Vittorio Sabato Ambrosio, Dottore di Ricerca in Management and law, esperto di diritto commerciale, societario e diritto sportivo ed autore di numerose pubblicazioni scientifiche su riviste accreditate dall’Anvur.

“Gazzetta Forense Podcast”, giunto alla sua quarta pubblicazione, ha trattato diversi temi: dal Green Pass obbligatorio alle decisioni della Cassazione in tema di divorzi, ma anche edilizia e Bonus 110%, i crocifissi nelle scuole, gli sfratti ed il valore legale delle chat Whatsapp. Il Podcast di Gazzetta Forense è già disponibile su tutte le piattaforme streaming e podcast più popolari, tra le quali Spotify, Apple, Google, Amazon, dove sta suscitando notevole interesse e numeri da grandi soddisfazioni. La durata media di ogni episodio è di circa cinque minuti e può essere seguito anche tramite un comodo “feed rss”, che aggiorna automaticamente l’utente ad ogni nuova pubblicazione. Il podcast è stato ideato e realizzato da GRPromotions, organizzazione molto attiva in Italia per podcast aziendali, audiobooks, personal branding e produzioni audio.