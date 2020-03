Nasce la nuova piattaforma Disney Plus

Nuovo intrattenimento in TV: Disney plus è finalmente disponibile in Italia, siete pronti a godervi una settimana di prova ?

Potete iniziare a godervi questa fantastica piattaforma streaming!

Con Disney+ potrete guardare tantissimi film Disney, la saga di Star Wars, i supereroi Marvel, oltre 500 episodi de I Simpson e molto altro ancora. La piattaforma è molto simile a Netflix, ma incentrata su contenuti Disney, Pixar, Fox, Marvel, Star Wars e National Geographic e tanto altro.

Nonostante sia online veramente da poco, Disney+ vanta una libreria ampia e varia, anche paragonandola a piattaforme molto più rodate. Appena uscita ha già molte esclusive disponibili, tra cui l’attesissima serie TV Star Wars: attualmente sono disponibili solo due episodi, ma ne troverete uno nuovo ogni venerdì. Inoltre sono già terminate le riprese della seconda stagione: Disney sta investendo molto su questa esclusiva che in altri Paesi è già un successo.

Prima settimana gratuita, poi abbonamento mensile a 6,99 euro oppure annuale a 69,99.

Cosa aspetti ?

