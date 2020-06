Il desiderio di trascorrere momenti più tranquilli dopo la tragedia del Coronavirus ha stimolato l’inventiva di quelli, molti, che vogliono tornare ad esibirsi per riportare la musica dal vivo ai propri spettatori in varie sale d’ascolto quali studio di registrazione, teatri, jazz Club, chiese, ecc.

Dalla collaborazione tra PERFECT WAVE STUDIO, associazione AWA e Cosimo Pastore prende pertanto vita “ Videomaker “ il primo festival nazionale di musica in 8D, una modalità tutta i-tech fatta di tecnologia 8D, un modo per far ritrovare (grazie ad un semplice paio di cuffie) lo spettatore all’interno della sala da concerto e per dimostrare che la musica, l’arte e gli artisti non si fermano, anzi, sono in continua evoluzione e trovano sempre un modo per crescere ed esprimersi.

Ciò che propone il Festival di Vivinlive, all’interno del quale si esibisce “ Videomaker “ è una programmazione lunga che si estenderà anche per diversi mesi e abbraccerà vari stili musicali per essere un nuovo modo di fare musica, il connubio tra avanzamento della tecnologia e le diverse circostanze artistiche.

Il festival avrà inizio domenica 14 giugno con l’esibizione del gruppo musicale tarantino “Yaraka”, si ripeterà ogni due settimane e spazierà tra generi musicali anche molto diversi tra loro.

I concerti saranno disponibili sulla piattaforma EventBrite e la programmazione sarà pubblicata sui canali social del festival.

