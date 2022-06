Nastri d’Argento 2022: “Tanta Napoli” premiata alla 76ma edizione

Nastri d'Argento 2022: tutti i premiati 1 di 59

“C’è molta Napoli nell’edizione 2022 dei Nastri d’Argento…c’è un cinema di qualità che vince” , ha esordito così la Presidente Laura Delli Colli nel presentare la serata di premiazione del Premio che i giornalisti riconoscono alle maestranze del Cinema. Napoli è protagonista su tutti con il film di Paolo Sorrentino, “E’ stata la mano di Dio”, Miglior Film dell’Anno. Un omaggio alla città, intimo, personale e universale allo stesso tempo, che solo il genio di Sorrentino poteva donare alla sua città. Il film è valso il Nastro d’Argento anche alle due attrici napoletane, Teresa Saponangelo e Luisa Ranieri, rispettivamente Miglior Attrice Protagonista e Non Protagonista. E ancora Filippo Scotti, Miglior Attore esordiente.

E’ ancora un protagonista napoletano, Mario Martone ad aggiudicarsi il Nastro per la Miglior Regia con “Nostalgia” e “Qui Rido Io”, film per i quali sono stati premiati Miglior Attori Protagolnisti Pierfrancesco Favino ex equo con Silvio Orlano e Francesco Di Leva, Miglior Attore Non protagonista (tutti i premiati nella foto gallery di Valeria Mottaran).

Il Film dell’Anno, era stato annunciato, è “Marx può aspettare” di Marco Bellocchio.

Una serata di premiazione all’insegna della gioia di tornare dopo le restrizioni per la pandemia, felici di rendere omaggio al cinema e chi lo fa, nonostante le difficoltà. Tra i simpatici siparietti di Edoardo Leo, Drusilla Foer (Cameo dell’anno), la premiazione di Vanessa Scalera e Miriam Leone, solo per citare alcuni dei protagonisti, non è sfuggita la “nota” polemica del Maestro Nicola Piovani, Nastro d’Argento per la Miglior Colonna Sonora per i film I fratelli De Filippo – Leonora addio, “Il cinema non è in buone acque, ma la musica per il cinema sta messa peggio…Un tempo la musica serviva a scoprire nuovi talenti e a lanciare i film, oggi forse i produttori sono un po’ distratti….”, così Nicola Piovani ha commentato il premio a lui molto gradito, con un pensiero rivolto alle nuove generazioni.