“Nati due volte”, di Pierluigi Di Lallo, su Prime Video: interpreti anche due concorrenti di Ballando con le Stelle

E’ disponibile da oggi, direttamente in streaming su Prime Video, distribuito da Zenit Distribution, “Nati 2 volte”, di Pierluigi Di Lallo, tratto da una incredibile storia vera e interpretato da Fabio Troiano, Euridice Axen, Marco Palvetti e da Rosalinda Celentano e Vittoria Schisano, concorrenti del programma Ballando con le Stelle.

Tra gli interpreti anche Daniela Giordano, Riccardo Graziosi, Gabriele Cirilli, Umberto Smaila, Morena Gentile, Tiziana Di Tonno, Laura D’Annibale, Eleonora Pieroni, con Nini Salerno e Catena Fiorello e con la partecipazione straordinaria di Francesco Pannofino.

Già vincitore del Premio del Pubblico all’ICFF Italian Contemporary Film Festival di Toronto, il film è prodotto da Gianluca Vania Pirazzoli e Oberon Media, sceneggiato dal regista con Francesco Colangelo e Riccardo Graziosi e si avvale della direzione della fotografia di Claudio Zamarion, delle scenografie di Giuliano Pannuti, delle musiche originali di Pinuccio Pirazzoli, dei costumi di Electra Del Gaudio e del trucco di Vittorio Sodano.

Nel 1989 la famiglia Di Tullio, temendo il giudizio di una piccola cittadina dalla mentalità provinciale e non riuscendo a comprendere i desideri della loro figlia adolescente che vuole cambiare sesso, decide di trasferirsi a Milano, una città che non li conosce e soprattutto non li giudica. Lì, lontano dagli occhi di tutti i suoi cari Teresa intraprende quel lungo percorso che la porterà alla transazione di genere “F to M” e a diventare Maurizio. Dopo venticinque anni Maurizio/Teresa che ormai ha una nuova vita in un’altra città, è costretto a tornare al suo paese natale, a causa della morte della madre Angela. Al suo ritorno, si scontrerà per l’ennesima volta quel passato ingombrante mai dimenticato.