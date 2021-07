“ NAVIGANTI di Daniele De Michele aka Donpasta “, viaggio dentro e fuori il lockdown

Isola Edipo in accordo con Giornate degli Autori propongono un film scritto da Daniele De Michele, alias Don Pasta, che tratta di artisti disperati, squattrinati, fragili e con un evidente senso di inutilità, che provavano a farcela…

Quando nell’agosto del 2020 tutto riaprì, dopo mesi di confinamento in casa, gli artisti furono gli unici a non riprendere normalmente il loro lavoro.

Nel tempo di un anno e mezzo, dentro e fuori il lockdown, Donpasta racconta la sua quotidianità intrecciata a quella di una scenografa disoccupata, un musicista senza spettacoli, un contadino poeta, documentando il modo in cui sono sopravvissuti a un conflitto esterno e interno, mentre sapevano che nella tempesta le cose fragili rischiano di scomparire…

Avevano bisogno di un’idea per uscire dalle acque torbide e fu così che divennero i Naviganti.

Tra gli interpreti di un film che è caratterizzato da una invadente debolezza ( che costituisce poi la sua forza ): Daniele Sepe, Giulia Bonaldi, Modesto Silvestri e con la partecipazione amichevole di Agostino Ferrente si muovono personaggi che interpretano una storia che non era possibile scrivere in anticipo, che si scriveva mentre le cose accadevano, seguendo i protagonisti per un anno e mezzo allo scopo di capire come sarebbe cambiato il mondo e come, di conseguenza, le nostre vite.