Nexo+ e l’Archivio Audiovisivo del Movimento Operaio per la Festa dei Lavoratori

A partire dal 1° Maggio prossimo Nexo+ include nell’abbonamento un canale dedicato all’Archivio del Movimento Operaio con i primi 26 titoli firmati da grandi registi italiani.

E in più, a 100 anni dalla fondazione del PCI, in esclusiva su Nexo+ il documentario inedito “Cent’anni dopo. Un film sul PCI” di Monica Maurer con l’intervista ad Aldo Tortorella e rari materiali di repertorio.

In occasione della Festa dei Lavoratori, dal Primo Maggio la piattaforma Nexo+ si arricchirà ulteriormente grazie a una nuova speciale collaborazione, quella con L’archivio Audiovisivo del Movimento Operario e Democratico, che ebbe come suo primo Presidente proprio Cesare Zavattini, uno dei padri del neorealismo italiano ma anche instancabile sostenitore del cinema come straordinario e irriverente strumento di conoscenza del reale.

Tra le sue specificità, infatti, la piattaforma on demand Nexo+ vede la collaborazione con alcuni dei più importanti editori, produttori, scuole di scrittura, festival. Si tratta della sezione denominata Costellazioni, canali dedicati pensati come mappe per orientarsi nel cielo, tra le stelle più luminose e i percorsi più preziosi, che spesso sono i meno battuti. Dal Primo maggio, L’archivio Audiovisivo del Movimento Operario e Democratico arriverà così su Nexo+ con una sua Costellazione, composta al suo debutto da 26 titoli (elenco in allegato), con documentari e film di Bernardo Bertolucci, Giuseppe Bertolucci, Alessandra Bocchetti, Antonello Branca, Basilio Franchina, Ansano Giannarelli, Ugo Gregoretti, Carlo Lizzani, Ennio Lorenzini, cecilia Mangini, Annabella Miscuglio, Vittorio Nevano, Glauco Pellegrini, Luigi Perelli, Elio Petri, Gillo Pontecorvo, Ettore Scola, Gian Maria Volonté.

Accanto alla Costellazione di AAMOD su Nexo+ sono sempre presenti, incluse nell’abbonamento, quelle di Elisabetta Sgarbi, Far East Film Festival, Feltrinelli Real Cinema e Scuola Holden.