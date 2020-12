Le Iene, Nicolò De Devitiis realizza il sogno di Mirko, un bambino di 12 anni: incontrare Sinisa Mihajlovic, ex giocatore, ora allenatore del Bologna.

I due protagonisti avevano stretto una grande amicizia a distanza, attraverso una corrispondenza fatta di lettere e video messaggi, durante le cure della malattia (leucemia, ndr.) che hanno condiviso nello stesso periodo e, fortunatamente, superato.

L’inviato accompagna Mirko al centro sportivo del Bologna e, dopo l’allenamento con la squadra, l’allenatore rossoblù gli parla con grande sensibilità.