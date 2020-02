“No Time To Die” Diretto da Cary Joji Fukunaga, Prodotto da Michael G. Wilson e Barbara Broccoli con

Daniel Craig, Léa Seydoux, Ralph Fiennes, Rami Malek e Naomie Harris, Ben Whishaw, Rory Kinnear, Jeffrey Wright, Dali Benssalah, Billy Magnussen, Ana De Armas, David Dencik e Lashana Lynch.

Cary Joji Fukunaga:Sin dalle prime immagini, quando vedi apparire Bond che si gira e spara verso chi guarda, è come se ti preparassi per un viaggio… COme sceneggiatore e regista era importante riscoprire Bond, dov’è stato nei 5 anni in ritiro, come è diventato? E’ come un animale ferito che lotta contro l’essere 007. Il mondo è cambiato, sono cambiate le regole, non sono più quelle di una volta. Le regole dello spionaggio sono più oscure in questa epoca di guerra asimmetrica. Le persone vicino, quelle che considera la sua famiglia, sono in pericolo. E adesso è un personaggio nuovo. Più pericoloso di chiunque abbia incontrato e, chiunque sia, è più furbo e più potente della Spectre. Da quando entra in azione a quando finisce il film è una corsa per salvare il mondo e la loro stessa vita. No Time To Die racchiude tutto ciò che Bond è diventato, i traumi, le paure, le perdite… Quale sarà la sua missione? Sarà la più difficile di sempre, puntavamo a fare qualcosa di straordinario, tra il pericolo e la forza emotiva. Tutto ciò che non è mai stato detto, verrà detto. Questo sarà l’ultimo capito per Daniel Craig-007.

SINOSSI

In No Time To Die, Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica dopo essersi ritirato dal servizio attivo. Il suo quieto vivere viene però bruscamente interrotto quando Felix Leiter, un vecchio amico ed agente della CIA, ricompare chiedendogli aiuto. La missione per liberare uno scienziato dai suoi sequestratori si rivela essere più insidiosa del previsto, portando Bond sulle tracce di un misterioso villain armato di una nuova e pericolosa tecnologia.

AL CINEMA DAL 9 APRILE 2020

