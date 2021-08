“ No Way Home” | Il primo trailer italiano ufficiale del terzo capitolo della saga di Spyder – Man

Il titolo di questo terzo episodio è “Spider-Man: No Way Home “ e vede tra i protagonisti, oltre a Benedict Cumberbatch, che fa il suo esordio nella saga di Spider-Man nel ruolo di Doctor Strange, Zendaya, Jon Favreau, Jacob Batalon e Marisa Tomei. Per la prima volta nella storia cinematografica di Spider-Man, il nostro amichevole eroe di quartiere è smascherato e non può più separare la sua vita privata dalle grandi responsabilità di essere un Supereroe. Quando chiede aiuto a Doctor Strange, la posta in gioco si fa sempre più rischiosa e lo porterà a scoprire cosa significa realmente essere Spider-Man.