“Non smettiamo di sognare”, il Teatro Ciak che riparte dal 16 ottobre con un cartellone ricchissimo

Il Teatro Ciak di Roma riparte con Corrado Tedeschi, Debora Caprioglio, Marisa Laurito, Benedicta Boccoli, Rosita Celentano, Milena Miconi, Mariano Rigillo, Cicci Rossini, Milena Vukotic, Giuseppe Pambieri e tanti altri protagonisti del Teatro italiano.

Non smettiamo di sognare. Questa la dichiarazione di intenti che la direzione del Teatro Ciak ha auspicato, già da molti mesi, per sé e per il suo pubblico.

Mantenendo la parola data, Il Teatro di Via Cassia riparte dal 16 ottobre con un cartellone ricco di proposte e nomi prestigiosi.

“La conseguenza inevitabile – dice il Direttore Michele Montemagno– dopo sette mesi di inattività senza aver ricevuto alcun sostegno pubblico, sarebbe quella di chiudere definitivamente. Abbiamo ricevuto solo un piccolo ristoro relativo agli affitti da parte della Regione Lazio. La nostra non vuole essere una lamentela, dato il contesto della pandemia non semplice da gestire per nessuno, ma sentiamo l’esigenza di denunciare fermamente l’assenza del Mibact che, avendo a disposizione delle risorse economiche, ha deliberatamente legiferato per aiutare solo “alcuni” Teatri con determinati requisiti che nulla hanno a che fare con la gestione di un Teatro. Questo atteggiamento vessatorio da parte del Ministero, che dovrebbe salvaguardare la Cultura nel nostro paese, riguarda tutto il Teatro “Privato”, che inesorabilmente rischia di sparire.

Con questa politica rivolta solo ai Teatri Pubblici e a quelli già finanziati dal FUS, oltre al Covid anche il Ministro Franceschini passerà alla storia.

Noi riapriamo quindi contando solo sulle nostre forze, continuando ad indebitarci con le banche e avendo a disposizione solo la metà dei nostri 400 posti.

Ma dopo aver fatto un investimento imponente per la ristrutturazione dell’ex cinema di Via Cassia solo due anni fa, non abbiamo intenzione di farci sopraffare dall’indifferenza delle istituzioni che non si curano del più importante Teatro del XV municipio, che indubbiamente ha ridato linfa vitale ad un quartiere vastissimo privo di spazi per la vita culturale dei suoi 160.000 abitanti”.

La direzione del Ciak, nelle persone di Michele Montemagno e Linda Manganelli, ha quindi deciso di non limitarsi ad andare in scena solo con piccoli spettacoli pensati per diminuire i rischi, già altissimi senza pandemie, ma ha voluto con la nuova stagione 2020/2021 alzare la posta. In cartellone infatti saranno presenti produzioni che vedono la partecipazioni di grandi protagonisti del Teatro italiano con compagnie numerose come nel caso di “Dieci Piccoli Indiani” di Agatha Christie e de “Il Processo” di Franz Kafka. “Non è casuale la scelta di questo importante romanzo” – dice la Direzione del Teatro – “Infatti il paradosso di apprestarsi a costruire progetti teatrali, di imprendere nella teatralità in un momento in cui essa è percepita da una parte del pubblico come possibile vettore di contagio, costringe tutti gli operatori teatrali, imprenditori, autori, artisti, tecnici, nonché il pubblico, a lavorare in una condizione kafkiana. Purtuttavia pervicacemente agiamo, augurandoci che il risultato delle nostre azioni produca effetti commisurabili ai nostri sforzi”.

IL CARTELLONE: Date da definire

SPETTACOLI TEATRALI PRODUZIONI Presenta

MARISA LAURITO

LYSISTRATA da Aristofane

Con Mario Scaletta e Monica Guazzini

Adattamento di Nicasio Anzelmo e Mario Scaletta

Regia Nicasio Anzelmo

E’ uno spettacolo pensato in un periodo di “guerra”, di altra natura (ma sempre di guerra si tratta). Regolamentato dalle “condizioni speciali per la messa in scena”, tre attori raccontano e vivono la Lisistrata di Aristofane. E’ un gioco musicale, una gioiosa commedia musicale, dove Lisistrata e i personaggi, aiutati dalle canzoni, narrando cos’è la guerra, invitano ad usare “l’antidoto” per la pace: l’amore e il sesso.

DAL 20 AL 22 NOVEMBRE 2020

Artisti Associati e Synergie arte teatro presentano

BENEDICTA BOCCOLI ROSITA CELENTANO MILENA MICONI

QUESTE PAZZE DONNE

di Gabriel Barylli

Traduzione e adattamento Daniela Scarlatti e Claudia Tomio

Regia Stefano Artissunch

Tre donne sole, reduci da storie affettive molto diverse, si ritrovano a passare insieme la notte di Natale. Dalle loro confessioni, in bilico fra commedia e melodramma, emergono storie di amori negati e vissuti, intrecci, gelosie, figli segreti, in un colorito carosello di sentimenti e nevrosi femminili sullo stile di Almodovar. La piéce, scritta dal giovane autore austriaco Gabriel Barylli, è uno sguardo autentico, divertente, sensuale ed intelligente sul mondo femminile, che celebra la donna come “inno alla vita”

DAL 19 DICEMBRE 2020 AL 24 GENNAIO 2021

Teatro stabile del Giallo presenta

MARIANO RIGILLO CICCI ROSSINI

E NON RIMASE NESSUNO

Di Agatha Christie

Traduzione di Edoardo Erba

Con Massimo Reale, Linda Manganelli, Ruben Rigillo, Fabrizio Bordignon

Regia Anna Masullo

Nigger Island, una piccola isola deserta al largo della costa del Devon, attende dieci persone che lì troveranno la loro morte. Una misteriosa voce li invita a rispondere di crimini commessi e che nessuna giustizia ha mai potuto punire. Dieci persone che intrappolate sull’isola, vengono uccise una ad una, seguendo le rime di un’antica filastrocca finché “…E non rimase nessuno”.

Dieci Piccoli Indiani. La migliore storia che Agatha Christie abbia mai scritto.

DAL 5 al 7 FEBBRAIO 2021

SPETTACOLI TEATRALI PRODUZIONI Presenta

MILENA VUKOTIC, THIMOTY MARTIN

A SPASSO CON DAISY

DI Alfred Uhry

Adattamento teatrale di Mario Scaletta

Regia di Nicasio Anzelmo

Già Premio Pulitzer e film da quattro Oscar, “A spasso con Daisy” è ora un delizioso spettacolo teatrale. la bravissima Milena Vukotic dà vita all’anziana Daisy in una storia delicata e divertente capace di raccontare con umorismo un tema complesso come quello del razzismo nell’America del dopoguerra. Una commedia leggera piena di ironia, di grazia e di respiro. Emozionarsi non è mai stato cosi divertente.

Dal 19 febbraio al 28 marzo 2021

Ubik Produzioni e Teatro Stabile del Giallo presentano

IL PROCESSO di Franz Kafka

Adattamento teatrale di Massimiliano Giovanetti

Regia Anna Masullo

Una mattina, apparentemente come un’altra, forti colpi risuonano alla tua porta. Ti svegli dal tuo sonno tranquillo e scivoli vorticosamente dentro uno degli incubi più temuti: essere accusato e processato per qualcosa che non hai commesso e che è ignota al “tribunale” stesso. Joseph K., il protagonista, è il designato di turno. Con lui, come scrive Primo Levi, “si viaggia per meandri bui, per vie tortuose che non conducono mai dove ti aspetteresti”.

Dal 10 aprile al 09 maggio 2021

Teatro Stabile del Giallo presenta

GIUSEPPE PAMBIERI

GLI INSOSPETTABILI – SLEUTH

Di Anthony Shaffer

Regia di Raffaele Castria

Un thriller mozzafiato. Bellissimo. Un classico imperdibile. Un duello arguto, perverso, ipnotico e selvaggio, assolutamente divertente. Uno spettacolo che inchioda lo spettatore alla poltrona col fiato sospeso,senza respiro, senza pause, un capolavoro del brivido a teatro. Un gioco al massacro in cui lo spettatore rimane intrappolato insieme ai protagonisti. La suspense si fa puro divertimento spingendo dall’angoscia alla risata in un sospiro.