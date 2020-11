Non solo cavalli all’Antica Scuderia

L’Antica Scuderia di Ilaria Freddara e Massimo Giannini è una consolidata realtà che vive non soltanto di addestramento e scuderizzazione ma, da quando ha iniziato la sua attività nello scorso mese di agosto, ha già dato vita anche ad una serie di eventi a carattere mediatico: quindi, non solo passeggiate a cavallo in mezzo al bosco, addestramento e scuderizzazione ma qualcosa che riesce a far vivere delle giornate all’insegna dell’aria aperta ed anche della degustazione del buon cibo dimostrandosi luogo di aggregazione modulabile e poliedrico all’interno del quale vengono ospitate eccellenze gastronomiche italiane e non solo……

Il tutto in collaborazione con l’Academy of Art and Image la cui Presidente, Paola Zanoni, organizzando ed invitando agli eventi personaggi di spicco quali Antonio Giuliani, Ottavia Fusco Squitieri, Antonella Ponziani, Nathalie e Patrizia Caldonazzo, Fioretta Mari, Maria Pia Pipitone, Anthony Peth, Gabriele Laghezza, Floriana Rignanese, i Presidenti del Municipio Aurelio, Monsignor Paolo Cartolari Marchese di Papiano, Don Riccardo Petroni, la Senatrice Patty l’Abbate, l’assessore Giulia Urso, la Sig.ra Anna Fendi, il famoso virologo Giulio Tarro, Vincenzo Bocciarelli, Alma Manera, Milena Miconi con il marito, il regista Mauro Graiani, Simone Ripa, Nadia Bengala, Elena Russo, Elisabetta Viaggi, Ada Alberti e Franco Oppini, riesce ad imprimere alla struttura un bellissimo atteggiamento di raffinata eleganza.

Da ultimo, lo scorso 1 novembre, l’Antica Scuderia, che fu a suo tempo area preferita da Gabriel Garko, ha dato vita ad una giornata straordinaria perché, oltre ai cavalli di stanza all’interno della poderosa struttura, sono arrivate una serie di auto Ferrari presentate da Giorgio D’Antonio Presidente della Scuderia Ferrari Club Roma Appia Antica: personaggi presenti del genere del deputato Simone Billi, i quali sono rimasti molto favorevolmente colpiti dal ben calcolato mix tra scuderia ippica e scuderia automobilistica; non solo, al momento conviviale che ha fatto da corollario all’evento è seguita una presentazione di libri opera di Leonardo Leone, formatore ed imprenditore di successo oltre che autore di testi quali “La disoccupazione non esiste” e “ Io creo il mio successo “.

Presente anche il general manager della Leone Group, dott. Armando Perrone che, insieme al Duca Fabrizio Mechi, al chirurgo Alex Kapitonov, ed agli altri ospiti hanno pazientemente atteso il loro turno per concedersi una meritata passeggiata cavallo nei lussureggianti boschi all’interno dei quali la struttura guidata da Ilaria Freddara a e Massimo Giannini è adagiata.

Molto apprezzata, l’apparizione di una modella in abito da sposa a cavallo di un meraviglioso esemplare di frisone nero.