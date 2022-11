“Nostalgia” di Mario Martone, candidato all’Oscar per l’Italia, è il “Film Europeo dell’anno” al 27esimo ‘Capri, Hollywood the International Film Festival’; ad annunciarlo l’ artista israeliana Noa Presidente onoraria del Festival che animerà l’isola azzurra dal 26 dicembre – 2 gennaio inaugurando, come per tradizione, la stagione degli International Awards . “il nostro board, consacra con piena convinzione questa nuova preziosa e poetica opera di Mario Martone quale miglior film europeo” ha detto Noa, da sempre molto legata a Napoli ed al golfo partenopeo.

“Nostalgia” , protagonista Pierfrancesco Favino, candidato come migliore attore agli European Film Awards 2022, ha iniziato in questi giorni una intensa promozione americana in vista della short list del 21 dicembre che annuncerà i 15 migliori film stranieri in corsa per la statuetta dopo il successo di Los Angeles ed una proiezione a New York, nel cuore di Broadway, promossa da John Turturro, attore e regista che ha raccontato Napoli nella sua opera ‘Passione’. Il film di Martone, uscirà nelle sale Usa agli inizi del 2023, distribuito da Breaking Glass Pictures, mentre le nomination agli Oscar arriveranno il prossimo 24 gennaio. Ambientato nel popolare quartiere napoletano della Sanità, già in concorso all’ultima edizione del Festival di Cannes, “Nostalgia” è tratto dall’omonimo romanzo di Ermanno Rea ed è prodotto da Picomedia, Mad Entertainment con Medusa che ha curato la sua distribuzione in Italia. La sceneggiatura è realizzata a quattro mani dello stesso Martone con Ippolita di Majo. Nel cast accanto al protagonista Favino ,figurano Tommaso Ragno e Francesco Di Leva rispettivamente nel ruolo del ‘amico d’infanzia di Favino (che ritorna nella sua citta’ dall’ Egitto dopo molti anni) e nei panni di sacerdote impegnato ad allontanare i giovani dalla criminalità.

Capri, Hollywood, che ospiterà sull’isola azzurra e nel golfo di Napoli i protagonisti cinema italiano e internazionale, con un ricco calendario di appuntamenti tra anteprime di film e rassegne aperte al pubblico e’ un Festival promosso dall’Istituto Capri nel mondo con il sostegno della DG Cinema e audiovisivo del MiC e della Regione Campania’. Tra i prestigiosi riconoscimenti di questa nuova ricca edizione del Festival caprese di Pascal Vicedomini, figurano, il Capri Award “Italoamericano 2022” andato a Frank Grillo, protagonista del film “Lamborghini” di Bobby Moresco ed il “ Master of Cinematic Art” che verrà consegnato alla regista Liliana Cavani, qualche giorno prima del suo novantesimo compleanno.