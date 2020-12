“Notturno” di Gianfranco Rosi ottiene la nomination ai British Indipendent Film Award

Annunciata la cinquina dei prestigiosi BIFA ( British Indipendent Film Award ): “Notturno” di Gianfranco Rosi dalla long list si aggiudica un podio tra i cinque titoli scelti; è l’unico film italiano che concorre come Miglior Film Indipendente Internazionale.

Nella medesima categoria, negli ultimi tre anni, sono risultati vincitori: “ Parasite” nel 2019, Roma 2018, “Moonlight” nel 2017, tutti futuri Premi Oscar.

Oltre al film di Rosi nella cinquina per il Best International Independent Film anche Babyteeth, Les Misérables, Never Rarely Sometimes Always e Nomadland.

Notturno – appena scelto a rappresentare l’Italia agli Oscar – continua a trovare riscontro nel mondo dopo le nomination ai Critics Choice Documentary Award e agli IDA Documentary Award, e dopo il viaggio che dalla Mostra del Cinema di Venezia l’ha portato nei più prestigiosi festival internazionali, dove è sempre stato accolto con partecipazione e calore: da Toronto a New York, da Chicago a San Paolo, da Busan a Tokio, fino all’IDFA di Amsterdam.

Il film, distribuito nel mondo da The Match Factory, è stato venduto in Austria, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Slovenia, Croazia, Serbia, Portogallo, Polonia, Svizzera, India, Giappone, Taiwan, Regno Unito, Turchia, tutti i paesi dell’America Latina e in America del Nord.

Nottuno è una produzione 21Uno Film – Stemal Entertainment con Rai Cinema e Istituto Luce – Cinecittà, con il contributo di Dg Cinema e Audiovisivo – Mibact e con il supporto di Eurimages, e in coproduzione con Les Films D’Ici con Arte France Cinéma e con No Nation Films – Mizzi Stock Entertainment con Medienm Board e Dhoa Film Institute.

È distribuito in Italia da 01 Distribution. Le vendite internazionali sono di The Match Factory.