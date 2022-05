“Nu Bambiniello e tre San Giuseppe”: spettacolo teatrale il 18 giugno a Napoli

Finalmente dopo due anni di restrizioni, si riapre il sipario del Teatro S.Teresa di Napoli per la compagnia

“La Ridicolosa”.

Dopo il successo di Angelarosa Schiavone, che nel 2020 ha registrato svariate nomination ed il

premio come migliore attrice protagonista, per Enza Esposito, attrice, nonché regista della

compagnia, nell’ambito della rassegna “ACIS Il SIPARIO”, ritorna a calcare le tavole con un

capolavoro del teatro di tradizione, firmato Gaetano di Maio e Nino Masiello, portato in scena

dalla compagnia stabile di Luisa Conte, “Nu Bambiniello e tre San Giuseppe”.

Commedia comica in due atti, dove non mancheranno, come nello stile dell’autore, il susseguirsi di

equivoci e dinamiche esilaranti per un divertimento assicurato. La compagnia debutterà il 18

Giugno alle 20:30 con replica la domenica alle ore 18:30. In scena con: Enza Esposito ci saranno:

Francesco Esse, Gaia De Meo, Antonio Merolla, Antonio Amoroso, Serena Cuomo, Antonio G.

Russo, Gaetano D’Erico, Giuseppe D’Elia, Gaetano Tarallo, Antonio San Germano, Nadia De Falco,

Domenico Di Napoli, Ilaria Bolognini, Ciro Casillo, Anna Pipolo.

Teatro S.Teresa Via Nicolardi Napoli