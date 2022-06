Nuova edizione “ romana “ di Cats firmata Massimo Romeo Piparo Al Teatro Sistina dal 7 dicembre 2022

Avrà come scenario una ipotetica e futuristica “discarica” di opere d’arte, di reperti archeologici, con il Colosseo sullo sfondo l‘edizione 2022 del “ Musical per eccellenza “, quel “ Cats “ di Andrew Lloyd Webber T.S. Eliot che M. R. Piparo porterà in scena a dicembre 2022 al teatro Sistina di Roma.

Tra statue di Marco Aurelio, frammenti di Bocca della verità, capitelli, colonne e altri reperti della città eterna, tutto in formato “gigante” per rendere ancora più spettacolare e magica l’umanizzazione dei gatti, uno tra i tra i più spettacolari musical mai creati al mondo e tra i più amati, riesce ancora una volta nell’impresa di riunire a Teatro intere generazioni di famiglie per celebrare i 40 anni dal suo debutto a Broadway.

L’esibizione romana di uno spettacolo tra i più celebrati al mondo e tra i più amati, riesce nell’impresa di riunire a Teatro intere generazioni di famiglie confermandosi tra i primi quattro Musical più rappresentati della Storia.

Stavolta, oltre la musica – che resta centrale – e la danza (Cats ha fatto storia proprio per aver avviato il genere del dance-musical), un ruolo molto importante nella confezione dello show avranno l’illusionismo, la magia e gli effetti speciali, che saranno affidati al gatto-mago Mr.Mistoffelees interpretato da un’eccellenza italiana dell’illusionismo contemporaneo.

Già molto attesa è la versione del grande capolavoro della canzone moderna che Cats ha consegnato alla Storia: chi darà voce a Grizabella, la gatta-glamour, che canterà l’intramontabile Memory?. “Senz’altro– dichiara Piparo- quest’Opera (anch’essa interamente cantata, come Jesus Christ Superstar e Evita dello stesso Webber) si presta al coinvolgimento di star della canzone pop-rock italiana: ci sono personaggi come- appunto- Grizabella o Rum Tum Tagger, il gatto-punk-rock, fino al grande saggio, il gatto-capo Old Deuteronimy, che ben si addicono ad alcuni volti molto popolari del nostro panorama pop-rock. Ci stiamo lavorando…“.

Con un’incredibile colonna sonora che include l’indimenticabile “Memory”, che è stata nel tempo incisa da 150 artisti diversi tra cui anche Celine Dion, Luciano Pavarotti, Barbra Streisand, Placido Domingo, José Carreras, Milva, Ute Lemper, Susan Boyle e nel recente film del 2019 da Jennifer Hudson, scenografie spettacolari, splendidi trucco e costumi, coreografie mozzafiato, Cats è magia pura come nessun altro musical ha mai saputo creare.

Per meglio evidenziare l’abbinamento tra danza e mimica felina uno dei segreti del suo successo, a firmare le coreografie della versione italiana sarà direttamente l’attuale coreografo associato delle ultime produzioni di Webber (da School of Rock a Cinderella) Billy Mitchell.

La Direzione Musicale, la conduzione della band (che suonerà rigorosamente dal vivo tutte le sere) nonché la programmazione dei suoni originali di Cats, saranno affidate al M° Emanuele Friello (direttore di tutti i grandi successi firmati da Piparo), che annovera nel proprio curriculum “giovanile” la militanza all’interno dell’orchestra originale di Cats nel West End londinese.

Le scene -di suggestiva ambientazione archeologica romana- saranno di Teresa Caruso, anch’essa presenza stabile del team di Piparo da oltre dieci anni, come la costumista Cecilia Betona a cui sarà affidato il delicato compito di supervisionare l’intero look della trasformazione realistica, da umano a felino, del cast.