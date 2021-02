NUOVA PARODIA VIDEO DEI THE CEREBROS “4 RISTORATI”

La crisi dei ristoranti, che oggi aprono, domani non si sa, e con il delivery come unica via per

sopravvivere. E se un’altra soluzione fosse realizzare una bella fusione fra tradizione culinaria

nostrana e internazionale? I THE CEREBROS continuano a “raccontare” l’Italia e le sue stranezze,

pubblicando un nuovo video-parodia, dal titolo evocativo: “4 RISTORATI”.

Dopo aver entusiasmato fan e followers con il loro ultimo lavoro musico-comico “GRANDI

INTRALLAZZINI”, ispirato alle ultime dinamiche della politica italiana, la Social Factory più

divertente del web torna a far ridere di gusto, fra battute, scivoloni romaneschi, cliché e sane

riflessioni sui tempi che stiamo vivendo. Ad impreziosire il loro ultimo video-parodia è anche la

partecipazione del cantautore romano Marco Rò, stavolta alle prese con i Righeira.

Al video (per RESTART PRODUCTION) partecipano Berardino Iacovone, Stefano Bacchiocchi,

Gianmarco Esposito e Luigi Martini, supportati dall’intera crew del Laboratorio “The Cerebros”.

The CereBros è una Social Factory che si occupa di ideare, produrre e distribuire contenuti video virali sui

principali social network e piattaforme multimediali. Il progetto, nato nel 2017, ha generato nella sua sola

produzione video oltre 80 milioni di views.

Il progetto è un ricco contenitore di video comedy, web serie, meme e vignette che ironizza puntualmente

con cura e intelligenza ogni fatto d’attualità, talvolta veicolando messaggi importanti. Per questo motivo il

collettivo si definisce Radical Pop.

I The CereBros si occupano sia di produzione video digital che di formazione. Nel 2019 hanno

lanciato “Accademia Creators”, unica accademia in Italia che forma i creativi del web. L’idea è non solo quella

di insegnare il mestiere del “creator”, ma anche quella di creare una vera e propria fucina di talenti che possa

essere un punto di riferimento per tutti, soprattutto per le aziende che necessitano di creativi e di contenuti

di qualità. Grazie alle competenze del direttore didattico Berardino Iacovone e del CEO Stefano

Bacchiocchi, agli aspiranti creators viene offerto un percorso formativo di livello che consente loro di partire

da zero oppuremigliorare e ottimizzare quello già avviato. Altro focus dell’accademia è quello disensibilizzare

all’uso responsabile dei Social Network, attraverso tour e seminari anche nelle scuole