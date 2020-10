OH! DISS ‘EA: il Teatro Ghione riparte con un lavoro di Roberto Ciufoli; Ulisse é l’immagine dell’uomo moderno o fu semplicemente un distratto?

Roberto Ciufoli, Simone Colombari e Max Paiella sono i protagonisti di un lavoro scritto dallo stesso Ciufoli che andrà in scena dal 15 al 19 ottobre e che inaugura la nuova stagione del Teatro Ghione aprendo così, coraggiosamente, la stagione 2020 – 2021.

Oh! Diss’ea è il titolo dello spettacolo che fruisce delle musiche di Max Paiella e che ripropone il viaggio di Ulisse, un viaggio senza fine, un esempio per tutti che evidenzia la curiosità, la voglia di conoscere e di esplorare che c’è o ci dovrebbe essere in ognuno di noi.

Dopo il lungo assedio di Troia l’eroe omerico partì diretto verso la sua Penelope o ha bighellonato senza trovare la strada di casa per dieci anni prima di approdare alla sua bella Itaca?

Ulisse è l’immagine dell’uomo moderno o fu semplicemente un distratto?

Il quesito che da secoli attanaglia studiosi e letterati, finalmente troverà risposte.

Roberto Ciufoli, Simone Colombari e Max Paiella, propongono una riscrittura del poema omerico, un’occasione irrinunciabile per un’approfondita analisi comica e musicale, da non perdere, anche per i non curiosi.

Orario spettacoli ore 21,00

Domenica ore 17,00

biglietti a partire da 20 euro

Teatro Ghione, Via delle Fornaci,37,Roma

Info:06 6372294

www.teatroghione.it

Relazioni con la stampa Teatro Ghione: Maurizio Quattrini:

Cell. 338/8485333 – e-mail: maurizioquattrini@yahoo.it