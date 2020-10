Omaggio a Ugo Tognazzi: Gian Marco mostra la cucina del papà #video

OMAGGIO A UGO TOGNAZZI: Gian Marco mostra la casa di Velletri. La cucina dove, come nei tali show degli chef si preparavano i famosi pranzi di Ugo Tognazzi e poi a tavola si discuteva di idee e progetti di film con tanto di voto alle pietanze.

Martedì 27 ottobre, alle 20.45 su Sky Cinema Due

una puntata speciale di 100X100 Cinema

con ospiti due dei suoi figli: Gian Marco e Maria Sole Tognazzi

E per tutta la giornata su Sky Cinema Due alcuni tra i suoi film più celebri,tra cui I MOSTRI, LA DONNA SCIMMIA, IL FISCHIO AL NASO, disponibili anche on demand nella collezione dedicata su Sky e NOW TV

A 30 anni dalla scomparsa di Ugo Tognazzi, Sky vuole rendere omaggio al celebre attore, regista, comico e sceneggiatore italiano con una maratona composta da 10 pellicole che lo vedono protagonista, un documentario e una puntata extralarge di 100X100Cinema, tutto in onda sin dal mattino su Sky Cinema Due nella giornata di domani, martedì 27 ottobre, anche on demand e in streaming su NOW TV.

Si inizia alle 6.35 con “Totò nella luna”, la parodia dei film di fantascienza con Totò e Ugo Tognazzi, diretti da Steno, seguita alle 8.15 da “Il gatto”, la commedia diretta da Luigi Comencini, prodotta da Sergio Leone e interpretata da Tognazzi e Mariangela Melato. Alle 10.05 sarà poi la volta de “I nostri mariti”, la commedia a episodi con Alberto Sordi, Tognazzi e Lando Buzzanca, alle 11.50 poi “Venga a prendere il caffè da noi”, piccante commedia di costume diretta da Alberto Lattuada.

Alle 13.35 uno dei manifesti della Commedia all’Italiana: “I mostri”, diretto da Dino Risi e interpretato da Vittorio Gassman insieme a Tognazzi, con a seguire – alle 15.40 – “Vogliamo i colonnelli”, la graffiante commedia di Mario Monicelli e alle 17.20 la commedia satirica di Lina Wertmüller “Scherzo del destino in agguato dietro l’angolo” con il trio di Amici miei – Atto II.

Ad aprire la lunga serata, alle 19.20, sarà “La donna scimmia”, il capolavoro di Marco Ferreri che sfida la censura e ritrae la mostruosità, che farà da apripista a “100x100Cinema Extralrge – Ugo Tognazzi” (in onda alle 20.45, anche su Sky Cinema Uno), una speciale puntata “extralarge” del programma quotidiano di Sky Cinema, come sempre condotto da Francesco Castelnuovo, che ospiterà due dei figli di Ugo, Gian Marco e Maria Sole, che racconteranno al pubblico aneddoti personali del loro rapporto con il padre e i suoi amici, ma anche del suo amore sfrenato per la cucina. Proprio Gian Marco, che adesso vive nella casa del padre, mostrerà in prima persona quella che fu la cucina di Ugo e i luoghi dove egli organizzava le sue celebri cene con tantissimi ospiti d’eccezione.

In prima serata, alle 21.15, sarà proposto “Il fischio al naso” , il film diretto e interpretato da Ugo Tognazzi, tratto dal racconto “Sette piani” di Dino Buzzati, mentre in seconda serata – alle 23.15 – la commedia amara “La vita agra” di Carlo Lizzani che, insieme ai sopracitati “I mostri” e “La donna scimmia”, fa parte dei “100 film italiani da salvare”, ossia il progetto volto a segnalare i film che hanno cambiato la memoria collettiva del Paese tra il 1942 e il 1978, realizzato dalle Giornate degli Autori all’interno della Mostra del Cinema di Venezia con la collaborazione di Cinecittà Holding e il sostegno del Ministero dei Beni Culturali.

Per chiudere la maratona, all’1.00, il documentario “Ugo, nessuno, centomila”, il ritratto, familiare e pubblico, di Tognazzi dagli esordi con Vianello alle commedie con Totò.

Tutti i titoli qui sopra riportati e lo speciale “100x100Cinema Extralrge – Ugo Tognazzi” sono disponibili anche nella collezione on demand su Sky e NOW TV.

Inoltre, per i clienti Sky Cinema, la collezione include anche alcuni film in onda su Premium Cinema come “La califfa”, diretto da Alberto Bevilacqua grazie alla cui interpretazione si è aggiudicato un David di Donatello, “In nome del popolo italiano” di Dino Risi, in cui interpreta il severo magistrato Mariano Bonifazi e “L’anatra all’arancia”, in cui è conteso tra Monica Vitti e Barbara Bouchet.