Operations Smile: una giornata di beneficenza per curare le malformazioni del volto

Giornata bella non soltanto per il sole che ancora scaldava il green del Polo Club Acqua Acetosa di Roma ma bella anche per la generosità dei tanti intervenuti a d una

manifestazione tutta tendente a garantire l’accesso alle cure chirurgiche ed all’assistenza alle persone nate con malformazioni del volto nei paesi a basso reddito; il prato del Club ha ospitato “ Operation Smile “, una organizzazione senza scopo di lucro operante dal 1982 in Italia e nel mondo che promuove anche iniziative si sensibilizzazione, ricerca e raccolta di fondi da destinare in particolare alla cura della palatoschisi.

E’ stata una domenica piena di interesse non soltanto perché si è svolta la finale del Campionato Italiano – US Polo Assn. 2023 ma soprattutto perché la giornata, dedicata alla raccolta di fondi per lo scopo sopra segnalato ha consentito di contribuire a realizzare l’assistenza medica e chirurgica a centinaia di bambini nati con labiopalatoschisi nel lontano Perù: “…. Anche quest’anno, grazie alla vicinanza della FISE e di questa storica realtà sportiva italiana possiamo dare un contributo concreto per far si che tanti piccoli pazienti ricevano le cure chirurgiche, psicologiche, ortodontiche e logopedisti delle quali hanno bisogno “ afferma Marcella Bianco, Direttore Generale della Fondazione Operations Smila Itali ETS, aggiungendo che: “ il nostro impegno continua anche nel campo della formazione professionale e verso il rafforzamento delle strutture sanitarie del Perù “.

Una giornata particolare che ha visto tanti espositori, anche di auto d’epoca.

Nel corso della manifestazione, alla quale hanno partecipato l’Ambasciatore USA in Italia Jack Markell, il conduttore e critico Rudy Zerbi, Manola Moslehi, Claudia Conte, Roberto Ciufoli e molti altri ancora, è stata premiata la squadra di polo più forte d’Italia.

Particolare emozione ha destato l’esibizione della fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a cavallo che ha eseguito brani tutti dedicati alle andature del cavallo e che costituiscono da sempre la colonna sonora del celeberrimo Carosello Storico dell’Arma dei Carabinieri.

Tra le note di colore la competizione “ Ladies Hat “ tra le spettatrici con i copricapo più bizzarri fantasiosi l’esposizione, caldamente accolta, di interessanti auto d’epoca tra le quali una Buick Station Wagon del 1947.

Organizzazione perfetta anche grazie alla imponente diffusione che l’ufficio stampa di Operation Smile ha saputo metter in campo per rendere sempre più accessibile alla sensibilità del mondo ippico e non solo il problema che ha formato oggetto della seguitissima

manifestazione.