È online il video di “TEMPORAL”, il brano della superstar mondiale OZUNA insieme a Willy Rodríguez, frontman della leggendaria band reggae portoricana Cultura Profética.

Il brano è incluso in “NIBIRU”, l’album dell’artista portoricano uscito lo scorso dicembre.

Diretto da Colin Tilley, il video, visibile al seguente link www.youtube.com/watch?v=up4uulu2hcw, rappresenta il capitolo finale della serie di incredibili cortometraggi che hanno accompagnato i singoli estratti da “NIBIRU” a partire dallo scorso novembre (“Hasta que Salga el Sol”, “Fantasías,” la title-track “Nibiru” ed “Eres Top” feat. DJ Snake e P. Diddy). In totale, i video hanno superato le 156 milioni di visualizzazioni su YouTube.

“TEMPORAL” è un brano reggae dalle sonorità morbide e romantiche, che offre ad entrambi gli artisti lo spazio per intrecciare al meglio le proprie voci.

Con 14 nominations, per il secondo anno consecutivo, Ozuna è tra i finalisti dei prossimi Billboard Latin Music Awards. Il cantante ha anche stabilito un record nella classifica settimanale di Billboard per il maggior numero di nuove entrate nella Hot Latin Songs, con i singoli “Fantasía” (oltre 61 milioni di stream) e “Patek” entrambi contenuti in “NIBIRU”. L’album ha debuttato al primo posto della classifica Top Latin Albums di Billboard e al primo posto nelle classifiche di streaming in Spagna, Brasile e Messico.

ll singolo “Hasta que Salga el Sol” è stato certificato oro in Messico e “Fantasía” ha conquistato le vette delle classifiche di Latin Airplay in Messico.

A febbraio è partito il “NIBIRU WORLD TOUR 2020” , che toccherà i più grandi palchi dell’America Latina, degli Stati Uniti dell’Europa, con ben 3 date in Italia:

9 luglio – Zouk Spazio Eventi – CATANIA

10 luglio – Rock In Roma – ROMA

24 luglio – Ippodromo Snai San Siro – MILANO

Ozuna, pluripremiato cantautore portoricano al vertice della nuova generazione di artisti Latin Urban, ha concluso con “NIBIRU” (2019) un’annata senza precedenti, registrando il record di maggior numero di vittorie in un solo anno in tutta la storia dei Billboard Latin Music Awards. Ha inoltre vinto il titolo di Contemporary Latin Songwriter of the Year ai BMI Awards 2019 ed è entrato nella classifica delle 100 persone più influenti stilata dal Time Magazine. Non solo ha collaborato con Rosalía, Anitta, Anuel AA e Tainy, ma ha conquistato importanti riconoscimenti in tutto il mondo. Ha ottenuto una nomination ai Latin GRAMMY® Award e raggiunto 4 Guinness World Records: per il maggior numero di video che hanno raggiunto il miliardo di visualizzazioni su YouTube (7); il maggior numero di nomination per i Billboard Latin Music Awards per un singolo artista in un solo anno; il maggior numero di settimane primo in classifica nella Classifica di Billboard Top Latin Albums Chart (Male) per “Odisea”, il suo album di debutto. Il suo secondo album in studio “Aura” ha debuttato al settimo posto della classifica generale di Billboard 200 ed è rimasto il numero 1 nella classifica dei Top Latin Album per 17 settimane. Ha un’impressionante raccolta di collaborazioni con i più grandi nomi della musica latina, come Daddy Yankee, Luis Fonsi e Nicky Jam; così come con star di fama mondiale, tra cui DJ Snake, Cardi B, Selena Gomez, Post Malone, Jennifer Lopez, Snoop Dogg e Rosalía, tra molti altri.

