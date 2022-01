Paolo Bonolis torna con “Avanti un Altro”. Tra le new entry Clayton Norcross e Marco Giusti

Da domenica 9 gennaio, tutti i giorni, alle ore 18.45, su Canale 5 al via “Avanti un altro!”. Paolo Bonolis, mattatore storico del game show, ritorna per l’undicesima stagione alla guida del preserale più bizzarro della tv affiancato da Luca Laurenti.

Se il mondo intorno a noi sta cambiando, ci sono alcune “certezze” che in qualche modo ci rassicurano e ci confortano: l’arrivo dei fortunati programmi come quello di Paolo Bonolis con il suo frmat “Avanti un ALtro”, esportato in tutto il mondo

Come da tradizione, in ogni puntata, un’interminabile fila di concorrenti prova a giocarsi il tutto e per tutto per aggiudicarsi la vittoria e il montepremi, in un clima di allegria e leggerezza.

Presente l’affollato ‘salottino’ capitanato da Miss Claudia (Claudia Ruggeri), con persone comuni, al tempo stesso estremamente originali, che pongono ai concorrenti divertenti domande scelte in base alle proprie passioni e interessi.

Tra i personaggi storici ci saranno la bonas Sara Croce, lo iettatore Franco Pistoni, il bonus Daniel Nilson, la bona sorte Francesca Brambilla, la regina del web Laura Cremaschi e la dottoressa Maria Mazza. Non mancherà la poetessa Carmen Di Pietro. New entry di questa edizione Clayton Norcross e Marco Giusti, nelle vesti di esperto di cinema.

Come sempre, la sfida che incorona il campione della puntata è tutta al contrario. Nel gioco finale, divenuto negli anni un vero cult, il concorrente, per vincere, dovrà dare 21 risposte sbagliate.

Tutti i personaggi di “Avanti un altro!” sono nati dalla mente del conduttore e degli autori e ‘scovati’ attraverso migliaia di casting in tutta Italia grazie a Sdl2005, la società che fin dalla prima edizione si è occupata della ricerca dei concorrenti, del cast e del pubblico.

Il format, ideato da Paolo Bonolis e Stefano Santucci, è stato esportato in tutto il mondo: Spagna, Albania, Ungheria, Bulgaria, Brasile, Cile, Canada, Paraguay, Polonia, Turchia e Vietnam.