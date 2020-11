“Parlare nel silenzio, nascita di un manifesto” : un docufilm per superare la tragedia di Corinaldo

La sera dell’8 dicembre 2018 una mamma e cinque ragazzi rimangono vittime della calca creata da un gesto assurdo, lo spruzzo di una bomboletta di spray urticante, mentre la folla attende l’inizio di un concerto, alla Lanterna Azzurra di Corinaldo.

Il panico si crea in un attimo, una delle porte di sicurezza è bloccata e l’unica via d’uscita è su un ponticello a cui cedono i supporti laterali facendo precipitare le prime persone uscite nel fossato sottostante a causa della pressione del resto della gente. Sei vittime, circa 149 feriti e un locale fuori norma.

Comincia così la storia di una rinascita e di una riflessione di un gruppo di adolescenti presenti quella sera, in cui Eleonora Girolimini, Asia Nasoni, Emma Fabini, Daniele Pongetti, Benedetta Vitali e Mattia Orlandi persero la vita.

A seguito di quel fatto, genitori e ragazzi presenti quella sera o amici dei ragazzi tragicamente scomparsi hanno costituito Co.Ge.U e in due anni hanno elaborato con diversi tavoli di discussione con lo scopo di raccontare quello che è accaduto dopo l’8 dicembre 2018, la tragica notte alla “ Lanterna Azzurra “ di Corinaldo.

Un docufilm racconta come è nato e come si è sviluppato il patto di corresponsabilità fra gestori di locali e minori che li frequentano, dopo la tragedia della Lanterna Azzurra: “Parlare nel silenzio, nascita di un manifesto”, voluto da CO.GE.U, il comitato di genitori che si è costituito a Senigallia a seguito di quella tragedia e che è poi evoluto in Associazione aperta anche ai ragazzi, dove giovani e adulti collaborano per un unico scopo: un divertimento più sicuro per fare sì che un fatto simile a quello di Corinaldo non accada mai più.

Il docufilm compleo ed il “ Manifesto del divertimento in sicurezza “ saranno disponibili nei prossimi giorni contattando:

