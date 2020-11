Pasticceri & Pasticcerie Di Gambero Rosso 2021: la guida 2021

580 locali segnalati, 50 novità, 24 Tre Torte, 4 premi speciali: è questo il prezioso bagaglio di notizie contenute nell’edizione 2021 della guida “ Pasticceri&Pasticcerie di Gambero Rosso “ che nel suo decennale è stata redatta in collaborazione con Hausbrandt.

In un anno durissimo per il settore enogastronomico a cui i grandi maestri pasticceri hanno reagito con concretezza, con il lockdown che ha definitivamente dimostrato l’importanza della comunicazione digitale, con la ormai diffusa abitudine alla vendita on line, Gambero Rosso continua ad elaborare notizie anche in ordine a sfiziosi box per asporto e delivery.

Più che stupire con “il dolce bello e perfetto” improvvisamente è stato importante esserci, mantenere il contatto, regalare una “coccola”.

Finita la fase più critica, si è tornati nei laboratori con la consapevolezza che tutto è cambiato; si è ripartiti da inossidabili certezze, a cominciare dai lievitati del mattino (brioche, croissant&co, presenti in innumerevoli impasti e farciture) e da una pasticceria salata sempre più curata e pensata magari anche per un aperitivo a domicilio.

La situazione attuale si presenta nuovamente critica per tutto il settore, ma con un intelligente gioco di squadra può essere l’inizio di una nuova era nella quale al dolce è demandato il compito più difficile: regalare un po’ di bellezza e leggerezza. In un anno così difficile, abbiamo voluto premiare con un nuovo riconoscimento colui che fin dalla prima edizione di questa guida è stato al vertice della classifica, regalando ogni anno nuove prospettive e nuove frontiere del gusto: le Tre Torte d’oro al maestro Igino Massari con la Pasticceria Veneto di Brescia. Un fuoriclasse, per noi d’ora in poi fuori concorso.

“Il Gambero Rosso è da sempre attento ai maestri impegnati nell’utilizzo e nella trasformazione dei prodotti eccellenti del nostro Paese” dichiara Paolo Cuccia, Presidente di Gambero Rosso “In quest’annus horribilis per il mondo, sentiamo ancora di più la necessità di essere al fianco dei grandi professionisti soprattutto per supportarli nella fase del rilancio con il contributo multimediale, promozionale e formativo della piattaforma Gambero Rosso.”

“Il nostro impegno per sostenere i maestri delle eccellenze del Made in Italy continua, soprattutto in questo momento storico.” prosegue l’Amministratore Delegato Luigi Salerno. “Tutto il comparto ha bisogno di sostegno e come Gambero Rosso ci impegneremo con ancora più forza ad accompagnare i professionisti del settore con iniziative a livello nazionale e internazionale che li aiutino a incrementare il loro business.”

Questo l’elenco dei premi conferiti nel corso della conferenza di presentazione della Guida:

TRE TORTE D’ORO

Pasticceria Veneto – Brescia

TRE TORTE (Premio Hausbrandt)

Piemonte: Dalmasso – Avigliana [TO]; Fabrizio Galla – San Sebastiano Da Po [TO]

Lombardia: Besuschio – Abbiategrasso [MI]; Cortinovis – Ranica [BG]; Dolce Reale – Montichiari [BS]; Ernst K Knam – Milano; Fusto Milano – Milano; Pasticceria Roberto- Erbusco [BS]

Veneto: Biasetto – Padova; Pasticceria Marisa – San Giorgio delle Pertiche [PD]

Trentino-Alto Adige: Acherer Patisserie.Blumen – Brunico/Bruneck [BZ]

Emilia-Romagna: Gino Fabbri Pasticcere- Bologna; Rinaldini – Rimini

Toscana: Luca Mannori – Prato; Nuovo Mondo – Prato

Lazio: Bompiani – Roma; Belle Hélène – Tarquinia [VT]

Campania: Maison Manilia – Montesano Sulla Marcellana [SA]; Pasquale Marigliano – Nola [NA]; Pasticceria Agricola Cilentana Pietro Macellaro – Piaggine [SA]; Pepe Mastro Dolciere – Sant’Egidio del Monte Albino [SA]; Sal De Riso Costa d’Amalfi – Minori [SA]

Puglia: L’Arte Bianca – Parabita [LE]

Sicilia: Sciampagna – Marineo [PA]

PREMI SPECIALI

Pasticcere Dell’anno (Premio Petra Molino Quaglia): Matteo Dolcemascolo Dolcemascolo – Frosinone

Novità Dell’anno (Premio Roboqbo): Fusto Milano – Milano

Miglior Pasticceria Salata (Premio ICETEAM): Nuovo Mondo – Prato

Miglior Comunicazione Digitale (Premio FB -Gruppo Clabo): Gino Fabbri Pasticcere – Bologna; Pansa – Amalfi