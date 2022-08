Patrice Leconte presenta “MAIGRET”

Tratto dal romanzo di Georges SIMENON “Maigret e la giovane morta” esce nelle sale italiane un film di Patrice Leconte che vede impegnato il celebre detective Maigret nelle indagini sulla morte di una giovane ragazza. Non c’è niente che la identifichi, nessuno sembra conoscerla o ricordarla.

A Parigi, una ragazza vestita con un abito da sera viene trovata morta in una piazza. L’ispettore Maigret cerca di risalire alla sua identità e capire cosa le sia successo.

Durante le indagini Maigret incontra una delinquente, che somiglia stranamente alla vittima, e risveglia in lui il ricordo di un’altra scomparsa, più antica e più intima…..

Si tratta, ovviamente, di un romanzo poliziesco del quale è autore Georges Simenon, il quarantacinquesimo della serie con protagonista il celeberrimo commissario: l’inchiesta procede lenta e inesorabile e come spesso accade si insinua nel passato della vittima e della sua famiglia, delle sue amicizie. Il collega Lognon conduce una sua indagine parallela, che lo porta a scontrarsi, ma anche incontrarsi con Maigret e la sua squadra. Si risolve infine, non senza difficoltà, con l’arresto di un barista, Albert Falconi, già noto al Quai, che aveva commissionato ad un suo sgherro il furto dei documenti (poi risoltosi in omicidio) della ragazza, per poter ottenere una fantomatica eredità a lei destinata.

Della pellicola, che uscirà il prossimo 15 settembre, sono interpreti: Gérard Depardieu, Jade Labeste, Mélanie Bernoer, Aurore Clement, André Wilms, Hervé Pierre, (della Comédie Française), Clara Antoons, Pierre Moure, Bertrand Poncet