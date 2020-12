Pellicce anche per l’uomo: tipologie, caratteristiche e come sceglierle

Pellicce anche per l’uomo: tipologie, caratteristiche e come sceglierle

Alzi la mano chi ha pensato, almeno una volta nella vita, che le pellicce fossero un capo destinato solo alle donne. Niente di più sbagliato. Per la nuova stagione invernale, infatti, questi capi saranno alla ribalta anche per gli uomini. Si tratta di una scelta cool, che potrà conferire maggiore stile anche a coloro che, fino ad ora, non ne hanno mai indossata una. Scopriamo, quindi, quali sono le tipologie disponibili di pellicce e come scegliere quelle più adatte.

Pellicce da uomo: uno status symbol

La pelliccia è, indubbiamente, un accessorio che ha fatto la storia nel mondo della moda. In passato era considerato solo un capo molto caldo da indossare durante i lunghi inverni ma, oggi, è tornato in auge in tutte le sue moderne varianti. Non è raro, infatti, che molti stilisti ne abbiano fatto uso durante le ultime sfilate e che abbiano inserito anche solo alcuni inserti nei capi stagionali.

La pelliccia, però, è sempre stata considerata come un capo adatto alle donne. Infatti erano proprio loro ad indossarle per denunciare l’appartenenza ad un ceto sociale piuttosto alto e, invece, gli uomini utilizzavano cappotti anche preziosi ma mai così opulenti. Trovare pellicce da uomo sul mercato è sempre stato difficile ma, va detto, oggi questa ricerca ha trovato finalmente uno sbocco. Gli uomini possono tranquillamente scegliere questo caldo capo da sfoggiare in serate eleganti ma anche per tutti i giorni, scegliendo tra le pellicce da uomo Elpidio Loffredo . È bene dire, però, che esistono diversi canoni riguardo alla scelta. Vediamo, quindi, come scegliere il capo perfetto per l’uomo.

Pellicce da uomo: le tipologie

Questo capo, come abbiamo potuto constatare, è classico nel suo stile ma non è detto che si abbini solo con un outfit di grande eleganza. La pelliccia può adattarsi anche a capi casual che hanno bisogno di maggiore valorizzazione. Questo accessorio, di grande tendenza, ha la possibilità di esaltare ogni uomo e di renderlo davvero affascinante ma non solo. Le pellicce uomo sono in grado di mettere in luce in maniera originale la personalità del suo indossatore. Tra le più gettonate, al momento, bisogna indicare quelle in lupo o visone. Vediamo in che modo poter giungere alla scelta migliore.

Prima di tutto la pelliccia in visone è di grande qualità e conferisce all’outfit una certa eleganza: la sua densità non ne fa avvertire la pesantezza, sembra quasi di indossare una nuvola. È bene orientarsi verso un colore scuro, non è raro, però, che vi siano anche sfumature di colore adatte ad un pubblico glamour e più giovanile. Se, invece, siamo incuriositi dalla pelliccia di lupo dobbiamo sapere che questa è molto calda e può essere indossata, praticamente, tutti i giorni e con grande disinvoltura.

Pellicce da uomo: come sceglierle

La pelliccia è un accessorio che ci potrà rendere molto chic. Per questa ragione è importante sceglierla con cura ed evitare acquisti azzardati. Prima di tutto affidiamoci a boutique che si occupano essenzialmente di questi capi, quindi:

visionate la pelliccia,

toccatela con mano,

osservatene i dettagli di stile,