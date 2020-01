In via eccezionale e per soli tre giorni, in anteprima, il 24, 25, 26 febbraio verrà proiettato nelle sale italiane il nuovo episodio della serie televisiva più seguita in Italia, quell’ “Il Commissario Montalbano” che, nato dalla penna di Andrea Camilleri, che ha saputo conquistare venti milioni di lettori in tutto il mondo ed oltre un miliardo di telespettatori.

Il nuovo episodio “ Salvo amato, Livia mia “ del quale è regista Alberto Sironi, sarà interpretato, naturalmente, da Luca Zingaretti e da Cesare Bocci, Peppino Mazzotta, Angelo Russo e Sonia Bergamasco, è ambientato nel solito ed ormai celebre paese di Vigata, tra muretti a secco, terra arsa, ulivi, tonnare abbandonate, ristoranti sul mare e splendide terrazze con vista sul tramonto; l’argomento dell’episodio è il brutale omicidio di Agata Cosentino, il cui cadavere viene ritrovato in un corridoio dell’archivio comunale e che non può lasciare indifferente Montalbano. Perché la vittima era una cara amica di Livia, una ragazza timida e riservata, che concedeva la sua amicizia e il suo amore a poche persone.

E su quelle si concentra l’indagine di Montalbano, perché gli è presto chiaro che a uccidere Agata è stato qualcuno che le era molto vicino. Si tratta forse una violenza sessuale degenerata in omicidio, ma da subito questa ipotesi non convince Montalbano, che inizia la sua indagine partendo proprio dalle conoscenze della vittima.

Commenti

commenti