Per Natale disponibile, dal 15 dicembre, in Dvd, Blu-ray, 4k UHD e Steelbook l’ultimo Daniel Craig nei panni di James Bond

Per Natale disponibile, dal 15 dicembre, in Dvd, Blu-ray, 4k UHD e...

Universal Picture Home Entertainmet annuncia che per le feste di Natale, tornerà Daniel Craig con il film che ha ottenuto i migliori incassi al botteghino internazionale, soprattutto in era pandemica: è il nuovo film della saga di James Bond dal titolo “ No time to die “, il miglior Bond da sempre dal “finale epico e sorprendente”.

Il film è ora disponibile, dal 15 dicembre in Dvd, Blu-ray e 4k Ultra HD con oltre un’ora di contenuti speciali esclusivi alla scoperta dell’azione, dello spettacolo e degli stunt.

Con focus speciali tra cui Essere James Bond, una retrospettiva di 45 minuti in 4K UHD, e quattro esclusive ed emozionanti featurette, sarà finalmente immergersi dietro le quinte del film ed esplorare a fondo il retaggio “emozionante e commovente” (Deadline) dello 007 di Daniel Craig.

No Time To Die vede il ritorno di Daniel Craig nei panni del James Bond di Ian Fleming, al fianco del vincitore del Premio Oscar Rami Malek: dopo aver lasciato i servizi segreti, Bond si gode una vita tranquilla in Giamaica. Tuttavia, la pace conquistata si rivela di breve durata quando il suo vecchio amico Felix Leiter gli chiede aiuto. La missione di salvare uno scienziato rapito si rivela molto più difficile del previsto, portando Bond sul sentiero di un misterioso antagonista armato di una nuova pericolosa tecnologia.

Nel cast, oltre a Daniel Craig, Rami Malek (Bohemian Rhapsody, Mr. Robot), Léa Seydoux (The French Dispatch, Spectre, Blue is the Warmest Color), Lashana Lynch (Captain Marvel), Ben Whishaw (Spectre, Cloud Atlas), Naomie Harris (Spectre, Venom), con Jeffrey Wright (Spectre, Broken Flowers), Christoph Waltz (Spectre, Bastardi senza Gloria), e Ralph Fiennes (Spectre, Grand Budapest Hotel).