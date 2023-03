Per soli tre giorni al cinema un film di Marco Salom: “ Ligabue, trent’anni in un giorno “

Per soli tre giorni al cinema un film di Marco Salom: “...

A nove mesi di distanza dalla “riapertura” dopo i divieti derivanti dal Covid esce una pellicola che fotografa la frustrazione, l’ansia e l’impazienza dei giorni precedenti e, soprattutto, la gioia e lo “sfogo” del giorno della “ liberazione “.

Questo il film di un concerto denominato “ Campovolo “ che fa rivivere tutti i momenti, gli episodi, gli aspetti di uno spettacolo che riassume trenta anni in un giorno solo e che restituisce dignità alla nostra storia.

Tutto deriva da un progetto che è stato realizzato in soli 5 giorni di riprese in un clima estremamente concentrato sulla preparazione dell’evento live: una produzione tanto complicata quanto entusiasmante.

“Ligabue 30 anni in un giorno” è un docufilm nel quale l’autore ha cercato di raccontare questo evento attraverso interviste esclusive con Luciano Ligabue, i suoi grandi ospiti, Francesco De Gregori, Elisa, Loredana Bertè, Eugenio Finardi, Gazzelle, Mauro Pagani ed alcuni dei suoi collaboratori.

Dichiara Marco Salom: “Scavando nei loro ricordi ed evidenziando momenti salienti delle ore precedenti lo show, ho creato un racconto che in certi momenti mette in luce anche aspetti inediti di Luciano Ligabue, un grandissimo artista con il quale collaboro da oltre 25 anni “.

Campovolo non è solo un concerto di enormi dimensioni, è un’esperienza indimenticabile, una sorta di “Festival del Liga” dove in ogni angolo di questo spazio immenso, si vive il desiderio di stare insieme, per divertirsi ed emozionarsi con la musica di Luciano.

Lo speciale evento sarà proiettato nei cinema soltanto nei giorni 20, 21, 22 marzo.