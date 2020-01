E’ prevista per il prossimo 9 aprile l’uscita in sala del film di Will Gluck con protagonisti Rose Byrne e Domhnall Gleeson che si ispira ai celebri racconti di Beatrix Potter: è Peter Rabbit™ 2: Un Birbante In Fuga.

Siamo in possesso del nuovo trailer italiano del film, un live action che rappresenta il sequel di Peter Rabbit, uscito nelle sale nel 2018.

Tra i protagonisti tornano Rose Byrne e Domhnall Gleeson, al cast si aggiungono David Oyelowo, Elizabeth Debicki e Margot Robbie.

La pellicola è prodotta da Sony Pictures ed é distribuito da Warner Bros. Entertainment Italia

In questo film Thomas e i conigli sono ora una famiglia ma Peter, nonostante i suoi sforzi, non riesce a togliersi di dosso la sua reputazione di birbante. La vita fuori dal giardino lo aspetta e una fuga in città lo catapulterà in un mondo ricco di sorprese e avventure dove il suo carattere dispettoso verrà messo alla prova. Dovrà scegliere che tipo di coniglio vorrà diventare da grande……

