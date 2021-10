PETS! Cinque giornate dedicate agli amici a quattro zampe e al loro coinvolgimento nel Sociale

Aprilia2 anche quest’anno dedica una particolare attenzione al mondo degli animali e riconferma il suo impegno per le tematiche sociali, ospitando l’evento “PETS!”, dal 27 al 31 ottobre 2021 negli spazi della Galleria.

Le cinque giornate dedicate agli animali d’affezione si aprono ad Aprilia2 con l’affido di un cane guida, addestrato dal Servizio Cani Guida dei Lions di Limbiate, di nome “Pittys” ad una persona non vedente, la Sig.ra Simona. Un dono dal valore inestimabile, sia in termini di sostegno psicologico per la persona non vedente, che come supporto reale al movimento nella vita di ogni giorno, trattandosi di un “compagno di viaggio” che potrà migliorare la quotidianità e rendere più sicuri gli spostamenti. L’Associazione Lions è attiva dal 1959, ad oggi ha consegnato in comodato d’uso gratuito ben 2240 cani. I Lions si impegnano, inoltre, a vigilare che i cuccioli si adattino bene alle persone a cui vengono consegnati. La crescita dei cuccioli viene afidata a delle famiglie, Puppy Walker, che insegnano al cucciolo a stare in famiglia fino all’età di undici mesi, successivamente i cani tornano nella struttura per essere addestrati a guidare i non vedenti. “Mi ha colpito vedere che nelle famiglie che sono affidatarie temporanee dei cuccioli, hanno più difficoltà gli adulti che i bambini. Un giorno un papà ci ha riportato il cucciolo con le lacrime agli occhi dicendo che per lui era un giorno buio…ci siamo abbracciati mentre il bambino era sereno, aveva compreso l’importanza di aiutare gli altri, che questo cucciolo avrebbe accompagnato una persona diventando i suoi occhi…”, ci ha raccontato il Presidente Fossati, evidentemente commosso.

Il Centro Commerciale Aprilia2 anche quest’anno si è occupato di sostenere le spese per l’addestramento del cane guida, formato per assistere una persona non vedente e che fornirà un supporto notevole al suo vivere quotidiano. L’iniziativa è svolta in collaborazione con il Servizio Cani Guida dei Lions di Limbiate, dove è presente uno dei maggiori centri di addestramento a livello nazionale ed internazionale. Qui si allevano, infatti, i futuri cani guida per non vedenti, prendendoli in carico fin da cuccioli, a circa tre mesi, quando vengono affidati ai Puppy Walker, volontari specializzati che li terranno con loro fino al primo anno di vita seguendoli con attenzioni particolari. Solo a dodici mesi inizierà il vero e proprio lavoro di addestramento dove il cane imparerà a districarsi in mille situazioni, saprà orientarsi nelle città, saprà superare ostacoli, saprà persino riconoscere le persone delle quali fidarsi e quelle da evitare e l’addestramento non sarà brevissimo, ma quando sarà terminato, quel cane sarà diventato un aiuto prezioso e insostituibile. Dal 1959 il Lions ha consegnato 2940 cani guida e da alcuni anni il Centro Commerciale Aprilia2 sostiene questa attività finanziando l’allevamento e l’addestramento di un cane, per un costo complessivo di 25.000 euro. La Società SCCI ha finanziato quest’anno quattro cani guida LIONS moltiplicando la solidarietà, che si traduce nella donazione di un cane guida per ogni Centro Commerciale rispettivamente di: Novara (San Martino2), Aprilia (Aprilia2), Roma (Euroma2) e Portogruaro (Adriatico2).

All’evento “PETS!”, presentato oggi, 27 ottobre, alla presenza del Direttore di Aprilia2 Stefano Borgarelli, l’Art Director della Società SCCI Luca Caramella, l’Assessore all’Ambiente e all’Ecologia Monica Laurenzi, l’Assessore alla Cultura, Pubblica Istruzione e Politiche Giovanili Gianluca Fanucci, il Presidente del Servizio Cani Guida LIONS Giovanni Fossati, il Commissario dell’ENPA Laura Moscetti, la Vice Presidente dell’Associazione “Meravigliosa Vita da Cani” Rosella Macchiagodena e la Responsabile dell’Associazione AKUN ISLAND Jennifer Di Giulio. Oltre all’ENPA (Ente Nazionale per la Protezione degli Animali), prendono parte all’iniziativa con degli stand e attività anche le Associazioni “Meravigliosa vita da cani”, che si occupa di addestrare i cani in supporto ai disabili nella loro quotidianità, l’Associazione AKUN ISLAND, che propone corsi per unità cinofile da salvataggio in acqua per cani e primo soccorso per i proprietari sui cani, l’Associazione AIDA&A Onlus per la difesa degli animali e del loro ambiente e l’Associazione LUNA DI FORMAGGIO Onlus, che si occupa do salvare i cani abbandonati e trovare loro una nuova casa.