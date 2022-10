“PETS – Storie di un amore incondizionato”: gli animali e l’uomo

Si terrà giovedì 20 Ottobre alle ore 11:00 presso Euroma2 – 2° Piano area Food in Via Cristoforo Colombo, angolo Viale dell’Oceano Pacifico – Roma la conferenza stampa di presentazione di “ Pets – Storie di un amore incondizionato “ un evento tutto dedicato al mondo degli animali, volto a promuovere il valore che gli animali rivestono per l’uomo, particolarmente nei settori dell’assistenza e del soccorso.

Nel corso della manifestazione avverrà la consegna ufficiale di un cane guida addestrato dal Servizio Cani Guida LIONS ad una persona non vedente, un notevole sostegno che il Centro Commerciale intende dedicare alle persone non vedenti.

Tra gli ospiti che interverranno:

– Dott. Davide Maria Zanchi, Presidente del Consorzio SCCI,

– Dott. Giovanni Fossati, Presidente Nazionale del Servizio Cani Guida dei Lions,

– Dott.ssa Daniela Fazzi, Responsabile Unità Cinofile Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana di Roma,

– Dott. Ugo Gentile, Responsabile ProCiv Camelot-HIM di Roma

– Dott.ssa Maria Luisa Cocozza, Giornalista della rubrica del TG5 dedicata agli animali, “L’Arca di Noè”

– Dott.ssa Titti Di Salvo, Presidente del IX Municipio di Roma Capitale

– Dott.ssa Cristina Matranga, Direttore Generale Asl Roma 4

– Dott. Davide Maria Zanchi, Presidente del Consorzio SCCI,

– Dott. Giovanni Fossati, Presidente Nazionale del Servizio Cani Guida dei Lions,

– Dott.ssa Daniela Fazzi, Responsabile Unità Cinofile Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana di Roma,

– Dott. Ugo Gentile, Responsabile ProCiv Camelot-HIM di Roma

– Dott.ssa Maria Luisa Cocozza, Giornalista della rubrica del TG5 dedicata agli animali, “L’Arca di Noè”

– Dott.ssa Titti Di Salvo, Presidente del IX Municipio di Roma Capitale

– Dott.ssa Cristina Matranga, Direttore Generale Asl Roma 4