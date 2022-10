“Pets, storie di un amore incondizionato”, insegniamo ai più piccoli l’importanza del “prendersi cura”.

Torna, per il quarto anno consecutivo, l’appuntamento con Pets, ideato e voluto dall’Amministratore Delegato e Presidente de Consorzio Euroma2, Davide Maria Zanchi. Ogni anno il centro commerciale, dona un cane guida a un non vedente, addestrato dal centro Lions, diretto dal Presidente del Servizio Cani Guida LIONS, Fossati.

Un gesto di amore e solidarietà che emoziona e fa emozionare ogni volta: “Il dono di Voltaire ad una signora che per la prima volta potrà avvalersi dell’aiuto di un cane per affrontare i disagi del suo handicap – un dono offerto dinanzi ad una scolaresca attenta e sensibile- è un seme piantato in un terreno fertile che darà altri frutti. È questo il nostro compito: seminare con umiltà, raccogliere con entusiasmo, condividere con generosità. A Euroma2 ho incontrato tante persone che -ne sono certa- condividono questi semplici valori che danno senso al nostro impegno” Maria Luisa Cocozza, giornalista “L’Arca di Noè”.

Voltaire è il tredicesimo cane guida consegnato alla signora Laura Melilli nel corso della presentazione di “Pets, storie di un amore incondizionato”: “Quando ho saputo che sarebbe arrivato Voltaire ho avuto le stesse emozioni di quando ho scoperto di aspettare il mio bambino…”.

Ed è proprio ai più piccoli che è dedicata l’edizione 2022 di Pets, alle scolaresche presenti e a quelle che verranno nel corso del weekend dedicato all’incontro con addestratori, volontari e associazioni veterinarie. “La pandemia ci ha fatto scoprire la nostra fragilità, i nostri cuccioli con la loro vicinanza ci hanno dato equilibrio e ci hanno insegnato l’importanza del prendersi cura. La cura di chi ci è vicino, della società, del clima e dell’ambiente. E’ questo l’insegnamento che dobbiamo trasmettere ai nostri bambini. Un Paese più solidale, che si prende cura dei più fragili è un Paese migliore…”, così la Presidente del IX Municipio Titti Di Salvo, ha interpretato l’iniziativa del dott. Zanchi, definendola “imprenditorialità illuminata”. La dottoressa Di Salvo ha centrato il cuore dell’iniziativa che è un gesto di solidarietà che va oltre il dono in se stesso. Un cane guida diventa un compagno di vita, è un “volontario” che “lavora” al fianco della persona fragile, chiedendo in cambio solo amore e cure. Se il mondo fosse improntato al prendersi cura degli altri, ad essere attenti a chi ci è vicino, sarebbe un mondo migliore, senza egoismi.