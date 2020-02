“PICCIRIDDA. Con i piedi nella sabbia” è un film di Paolo Licata, tratto dal romanzo di Catena Fiorello “Picciridda”, sarà al cinema dal 5 marzo.

Con Lucia Sardo, Ileana Rigano, Marta Castiglia Katia Greco, Tania Bambaci e Federica Sarno

È in arrivo nelle sale italiane, distribuito da Satine Film, “PICCIRIDDA – Con i piedi nella sabbia”, tratto dal romanzo di Catena Fiorello (edito da Giunti Editore) e diretto dal regista Paolo Licata.

Ambientato nell’isola di Favignana negli anni ’60, Picciridda è una storia antica ma allo stesso tempo molto attuale, che parla di emigrazione e del legame intimo e potente che si crea tra donne di diverse generazioni. È il ritratto dell’infanzia come età della vulnerabilità, troppo spesso compromessa dalla prevaricazione degli adulti.

Sinossi

Picciridda narra la storia di Lucia, una bambina di undici anni affidata dai genitori – costretti ad emigrare in Francia in cerca di lavoro-, a nonna Maria, una donna severa e apparentemente incapace di manifestare i propri sentimenti. Maria non parla con la sorella da anni e impedisce alla piccola Lucia di frequentare la famiglia di quest’ultima senza però svelare mai il motivo di tanta ostilità.

Un monito che Lucia, per ingenua curiosità e apertura verso il prossimo, finisce invece per disattendere, arrivando in prima persona, e a caro prezzo, a confrontarsi con il terribile segreto da cui la nonna aveva tentato invano di proteggerla.

Ma sarà proprio grazie a quella nonna dai modi bruschi e sbrigativi, tanto amata ma a volte anche odiata e temuta, che Lucia riuscirà infine a risollevarsi, imparando a crescere con dignità e forza lasciandosi alle spalle i fantasmi del passato.

Prodotto da Moonlight Pictures – Panoramic Film e Alba Produzioni

