PIERO CHIAMBRETTI GUARITO DAL COVID-19, DIMESSO OGGI DALL’OSPEDALE DOPO DUE SETTIMANE

“Ho due tamponi negativi. Un messaggio di speranza che voglio condividere e trasmettere a tutti”

Piero Chiambretti è guarito dal Coronavirus e oggi è stato dimesso dall’ospedale Mauriziano di Torino dove era ricoverato dal 16 marzo scorso insieme l’amatissima madre Felicita che purtroppo, anche lei contagiata, non ce l’ha fatta.

Il conduttore di “#CR4-La Repubblica delle donne” era risultato positivo al Covid-19 e dopo due lunghe settimane di lotta contro il virus oggi finalmente torna a casa. Ora lo aspetta un periodo di convalescenza.

“Ringrazio con tutto il cuore il personale sanitario del Pronto Soccorso dell’ospedale Mauriziano di Torino che mi ha assistito e curato con abnegazione, passione e grande umanità in questi lunghi giorni di malattia e di sconforto psicologico. Sono guarito, ho due tamponi negativi. Un messaggio di speranza che voglio condividere e trasmettere a tutti”.

Intanto Mediaset annuncia la consegna dei fondi raccolti con La Fabbrica del Sorriso, destinata alla Protezione Civile

Per contribuire tempestivamente alle necessità del Dipartimento della Protezione Civile italiana, Mediaset-Mediafriends hanno deciso di consegnare subito i proventi della prima fase della raccolta tv «Aiutiamo chi ci aiuta» avviata il 19 marzo 2020.

Grazie alla generosità dei telespettatori, che possono continuare a donare con carte di credito o con bonifico bancario, è stato effettuato oggi il primo bonifico pari a 1.771.921 euro che saranno immediatamente impiegati per l’acquisto dei presidi medico-chirurgici necessari per combattere il Coronavirus nei reparti di Terapia Intensiva degli ospedali di tutta Italia. In particolare, respiratori e ventilatori oltre alle nuove protezioni necessarie al personale medico e para-medico.

Ulteriori informazioni pratiche sulla raccolta «Aiutiamo chi ci aiuta» sul sito www.mediafriends.it

COME DONARE

Donazione su CONTO CORRENTE

Intestatario: Mediafriends Onlus

IBAN:IT92R0103020600000055555575

BIC: PASCITMMSEG

Causale: Aiutiamo chi ci aiuta

Commenti

commenti