Pino Oliva e Rino Manna presentano la rassegna “Teatrando sotto le stelle”

Ancora nel segno di quella irrefrenabile voglia di ripresa e nel nome dello spettacolo, Pino Oliva con il Teatro Troisi e Rino Manna con il Teatro Palapartenope, rilanciano con la loro nuova rassegna ‘Teatrando sotto le stelle’.

Una kermesse di musica e teatro con due partner come Canale 21 e Gruppo Kiss Kiss Radio che, nel prendere vita all’interno della ex Base Nato a Bagnoli, regalerà ai napoletani e ai turisti in città un’estate in compagnia di alcuni dei più applauditi protagonisti del cabaret, della canzone del teatro comico.

Con l’inizio fissato per tutti gli spettacoli alle ore 21:00, così come annunciato in conferenza stampa, si partirà il prossimo 2 luglio con Fabio Brescia e la commedia cult ‘Mpriesteme a mugliereta’.

Si continuerà il 3 luglio con gli Arteteca e il loro show ‘Cabaret ai tempi di Facebook’ fino ad arrivare al 9 e 10 luglio quando sarà la volta del singolare trio formato da Biagio Izzo, Francesco De Martino e Francesco Paolantoni, ai quali si aggiunge anche Mario Porfito, con ‘Che coppia noi tre’.

Il 16 e 17 luglio sarà il turno di Peppe Iodice con il suo gettonatissimo ‘Peppy Night – Summer Tour’, mentre il 23 luglio a salire sul palco all’interno dell’ex Base Nato saranno I ditelo Voi e Simone Schettino con ‘# non Ditelo a… Schettino!’. A seguire il 24 luglio per ‘Teatrando sotto le stelle’ ci sarà Maurizio Casagrande con ‘E la musica mi gira intorno’.

A completare la rassegna il 30 luglio arriverà, Rosario Miraggio con il suo ‘Concerto‘, il 1° agosto Tony Tammaro con il suo inseparabile ‘SuperSantos’ e il 3 settembre, Franco Ricciardi con l’opera musicale in due atti ”O bbene e ‘o mmale’.

Infine, il 4 settembre, sarà il turno di un emblema internazionale della canzone d’amore come Peppino di Capri e il 10 e l’11 settembre di un beniamino del pubblico napoletano come Sal Da Vinci in concerto.

Abbonamento 11 spettacoli €250,00

Abbonamento 4 spettacoli a scelta + 1 in omaggio Tony Tammaro €110,00

È possibile acquistare anche i biglietti per i singoli eventi

Per info: 081629908 / ticketonline: Go2

presso ex Base Nato