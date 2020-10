“Plastic Hearts “ il nuovo album di Miley Cyrus ( uscita 27 novembre ) già disponibile in pre-order.

Torna, dopo il successo del singolo “Midnight Sky”, la popstar internazionale Miley Cyrus famosa grazie al ruolo di Miley Stewart/Hannah Montana da lei interpretato nella sitcom di Disney Channel Hannah Montana: è prevista infatti l’uscita, per il prossimo 27 novembre, di un suo nuovo album dal titolo “ Plastic Hearts “, un disco che include dodici inediti pieni di intense interpretazioni.

Miley ha annunciato il nuovo album e raccontato l’ispirazione che l’ha portata alla realizzazione dell’album in una lettera condivisa sui suoi social visibile al sito: www.instagram.com/p/CGq_3QEJLA0/?utm_source=ig_web_copy_link).

“Plastic Hearts “ e già disponibile in pre-order sul sito smi.lnk.to/PlasticHearts e preordinando il disco saranno immediatamente disponibili in digitale il singolo “Midnight Sky” e le cover di “Heart of the Glass” (Blondie) e “Zombie” (Cranberries), molto acclamate dalla critica, che Miley ha eseguito dal vivo e che mostrano una nuova sfumatura della voce dell’artista, perfetta anche per il genere Rock & Roll.

Le intense interpretazioni di questi grandi successi sono un assaggio di ciò che ritroveremo nel suo settimo album in studio, che include ben 12 inediti. Un progetto che da inizio a una nuova sorprendente era discografica per l’artista.

La copertina di “PLASTIC HEARTS”, che rappresenta ed incarna perfettamente il mood e il sound di Miley, è firmata dall’iconico fotografo della musica Rock & Roll, Mick Rock. Così l’artista si aggiunge alla lista delle leggende che Mick ha fotografato nel corso degli anni, tra cui David Bowie, Lou Reed, Iggy Pop, Joan Jett e Debbie Harry.