“ Polo for Smiles “ al Roma Polo Club manifestazione in favore dei bambini nati con malformazioni del volto

Storia, mondanità, beneficenza, ma soprattutto lo spettacolo del polo: nel weekend tra sabato 1° e domenica 2 ottobre, al Roma Polo Club (via dei Campi Sportivi) si svolgeranno le finali del Campionato Italiano di Polo apertosi lo scorso week end con le prime sei gare della fase di qualificazione, organizzato dalla Federazione Italiana Sport Equestri.

Alla giornata decisiva del campionato è abbinato l’evento di charity Polo for Smiles, in favore della Fondazione Operation Smile Italia: una domenica all’insegna dello sport e della solidarietà, che vedrà in campo i migliori giocatori e le migliori giocatrici di polo d’Italia con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere le cure chirurgiche dei bambini nati con malformazioni del volto in Perù.

Nel corso dell'evento, che si terrà nel circolo che ha fatto la storia del polo nel nostro Paese verrà premiata la squadra più forte d'Italia in una domenica tutta dedicata al sorriso:

Una domenica all’insegna dello sport e della solidarietà, che vedrà in campo i migliori giocatori e le migliori giocatrici di polo d’Italia con l’obiettivo di raccogliere fondi per sostenere le cure chirurgiche dei bambini nati con malformazioni del volto in Perù. In particolare, verranno forniti servizi chirurgici a due ospedali della zona della capitale Lima.

Il polo torna a Roma a distanza di quattro mesi dal grande evento di Piazza di Siena, la tappa del circuito Italia Polo Challenge disputata a maggio nel Galoppatoio dello splendido Parco di Villa Borghese: un impianto, questo, riqualificato da Sport e Salute e dalla FISE e che rientra all’interno di un percorso di valorizzazione sportiva e agonistica ma soprattutto ambientale all’insegna della sostenibilità e della biodiversità. Domenica, nel corso di Polo for Smiles, sarà allestita una mostra mercato di prodotti artigianali ed enogastronomici, ma le spettatrici che sceglieranno di seguire il dress code “Ladies Hat” potranno concorrere al premio di cappello più glamour della giornata.

«Polo for Smiles è un evento a cui noi tutti siamo molto legati, perché con la FISE condividiamo valori fondanti come amicizia, altruismo e impegno – afferma Flaminia Cuturi Elser, Consigliere Fondazione Operation Smile Italia -. Un sodalizio che ci permette di portare le nostre cure ai bambini affetti da malformazioni del volto, specialmente laddove la pandemia ha reso ancora più remote le possibilità di ricevere le cure appropriate. Ringrazio pertanto ancora una volta la FISE e il Roma Polo Club per essere accanto a noi in questo importante progetto che contribuirà a riportare il sorriso sul volto di tanti bambini meno fortunati».