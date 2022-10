Polo for Smiles: evento sportivo in favore della Operation Smile a favore dei bambini portatori di malformazioni al volto

Polo for Smiles: evento sportivo in favore della Operation Smile a favore...

Una domenica 2 ottobre allietata dal sole, un sole per illuminare la grande voglia di solidarietà che guida la Fondazione Operation Smile Italia che, nell’occasione, abbina alla finale del campionato italiano di polo una poderosa iniziativa tendente a raccogliere fondi per fornire servizi chirurgici a due ospedali molto lontani da noi, in Perù, in quel della capitale Lima.

La Consigliera della Fondazione, Flaminia Cuturi Elser, evidenzia come l’abbinamento della raccolta di fondi con il campionato italiano di polo le cui finali si sono svolte al Roma Polo Club costituisca un sodalizio vincente per portare cure a bambini da noi lontani in luoghi nei quali la pandemia ha reso ancora più difficile intervenire in maniera appropriata e ringrazia pertanto la Federazione Italiana Sport Equestri ed il Circolo Polo Club per la grande collaborazione prestata all’iniziativa.

All’interno della manifestazione è allestita una mostra mercato di articoli artigianali ed enogastronomici, una lotteria per la raccolta dei fondi per finanziare l’acquisto di prodotti sanitari da inviare in Perù ed un Premio da assegnare al cappello più originale che ognuna delle signore presenti è stata invitata ad indossare seguendo il dress code “ Lady Hat “.

Un successo assicurato e confermato dalla innumerevole presenza di appassionati di uno sport di squadra in cui due formazioni di quattro giocatori, in sella a cavalli e muniti di stecche di bambù si fronteggiano con l’obiettivo di mandare una palla di legno in un varco realizzato con due pali.

La squadra dell’UnoAerre, con un fantastico gol dell’argentino Nicolas Ruis Guinazu, si è aggiudicata lo scudetto del Campionato italiano, vincendo per 5-4 sulla squadra milanese Mimosa Sobrim.

Alla premiazione è seguita una applauditissima esibizione di unità cinofile della Polizia di Stato che ha chiuso una domenica improntata alla collaborazione tra Roma Polo Club, Federazione Italiana Sport Equestri e Fondazione Operation Smile che ha costituito un grande momento per focalizzare l’attenzione verso lo sport del polo e per il cavallo, una grande attenzione per la cura dell’ambiente oltre che un forte stimolo alla solidarietà ed alla beneficenza verso popoli lontani ma sempre a noi vicini, particolarmente trattandosi di bambini.