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Portobello, la serie diretta da Marco Bellocchio, per il SNGI è la serie dell’anno

Fabrizio Gifuni in Portobello
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Portobello, la serie diretta da Marco Bellocchio, per il SNGI è la serie dell’anno

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Portobello di Marco Bellocchio è la ‘Serie dell’anno’ 2026. La premiazione a Napoli sabato 6 giugno

Portobello di Marco Bellocchio, protagonista uno straordinario Fabrizio Gifuni nel ruolo di Enzo Tortora, è la ‘Serie dell’anno’ 2026. Lo annunciano i Giornalisti Cinematografici Italiani (SNGCI) insieme alle ‘cinquine’ finaliste nelle tradizionali categorie Commedia, Crime, Drama, Dramedy e Film Tv che saranno votate nei prossimi giorni in vista della serata conclusiva del Premio, il 6 giugno prossimo a Napoli, ancora una volta realizzato in collaborazione con la Film Commission Regione Campania e con il sostegno del MiC Direzione Generale Cinema e audiovisivo e di partner istituzionali e sponsor privati.

 

Portobello: 

Presentato fuori concorso alla 82.ma Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Portobello racconta il clamoroso errore giudiziario di cui fu vittima Enzo Tortora, il giornalista tra i più popolari protagonisti della televisione Rai. Accanto a Fabrizio Gifuni, un cast di eccellenza tra i quali spiccano interpreti come Lino Musella, Barbora Bobulova, Romana Maggiora Vergano e, ancora, tra gli altri, Paolo Pierobon, Fausto Russo Alesi, Irene Maiorino, Alessandro Preziosi, Gianfranco Gallo, Pier Giorgio Bellocchio e Davide Mancini. La serie, scritta da Marco Bellocchio con Stefano Bises, Giordana Mari e Peppe Fiore, ha la fotografia di Francesco Di Giacomo, la scenografia di Andrea Castorina, i costumi di Daria Calvelli, il montaggio di Francesca Calvelli, le musiche di Teho Teardo. Portobello è la prima serie italiana HBO Original prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Our Films e da Simone Gattoni per Kavac Film, con Rai Fiction e The Apartment (società del gruppo Fremantle), disponibile su HBO Max. Portobello sarà premiata a Napoli nella serata conclusiva dei Nastri d’Argento Grandi Serie 2026.

 

Di seguito la nostra recensione

 

“Portobello”, la serie di Marco Bellocchio con Fabrizio Gifuni dal 20 febbraio su HBO Max

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