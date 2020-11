“ Power Book II: Ghost “ e non solo a dicembre su Starzplay

Torna, il 6 dicembre, su Starzplay, il 6 dicembre, l’atteso ” Power Book II: Ghost “, che riprende poco dopo gli eventi sconvolgenti di “Power” e segue la nuova vita del protagonista Tariq St. Patrick (Michael Rainey, Jr.).

Da un racconto di criminalità e redenzione si passa alla distopia di Brave New World, il racconto di una società utopica che ha raggiunto la pace e la stabilità attraverso il divieto della monogamia, della privacy, del denaro, della famiglia e della Storia stessa. La serie, basata sul romanzo rivoluzionario di Aldous Huxley, sarà disponibile da domenica 20 dicembre con nuovi episodi settimanali.

Le altre programmazioni: No man’s land, dal 22 dicembre: ci trascina nelle profondità della guerra civile siriana attraverso gli occhi di Antoine (Felix Moati), un giovane francese, alla ricerca di sua sorella (Melanie Thierry) presumibilmente morta.

HELLBOY II: THE GOLDEN ARMY: Il destino dell’umanità è in bilico: un principe spietato ha risvegliato un’armata inarrestabile di creature e si prepara a far Guerra al genere umano. Dal 1 dicembre

THE BOURNE IDENTITY: Tratto in salvo nelle acque del Mediterraneo con due proiettili conficcati nella schiena, Jason Bourne ha completamente perso la memoria. Dal

16 dicembre.

THE BOURNE SUPREMACY Colpito da amnesia, Bourne si è lasciato alle spalle il suo passato violento ed ora conduce una vita normale insieme alla sua ragazza, Marie. Dal 16 dicembre

THE BOURNE ULTIMATUM – IL RITORNO DELLO SCIACALLO: E’ il terzo atto della saga che vede come protagonista l’ex agente segreto Jason Bourne, privo di ogni ricordo sul suo passato e in perenne fuga dalla CIA. Svela le origini del personaggio, che ancora una volta affronta ex colleghi e nuovi nemici. Dal 16 dicembre.

L'AMORE NON VA IN VACANZA: Una produttrice americana ed una giornalista inglese, entrambe deluse dalle rispettive storie d'amore, decidono, pur non conoscendosi, di scambiarsi gli appartamenti via internet. La decisione sarà, per entrambe, l'occasione per riscoprire le gioie dell'amore. Dal 16 dicembre

TED,: racconta la storia di John Bennett (Mark Wahlberg), un uomo maturo costretto a fare i conti con l’adorato orsacchiotto venuto in vita grazie ad un desiderio d’infanzia: dal 16 dicembre

NEMICO PUBBLICO – PUBLIC ENEMIES: Nell’America piegata dalla Grande Depressione, un uomo fuori dal comune (Johnny Depp) riesce ad attirarsi il favore e l’attenzione dell’opinione pubblica: John Dillinger, qualificato dalle autorità statunitensi come Nemico Pubblico Numero Uno, dal 16 dicembre.

GANGS OF NEW YORK, ORA DISPONIBILE: Sullo sfondo dei massicci flussi di immigrazione nella New York del 1863, la guerra tra due bande nasconde motivazioni personali e un feroce desiderio di vendetta: un giovane irlandese vuole onorare la morte del padre.