“Preludio” di Stefania Rossella Grassi e Tommaso Scutari, accolto dalla Regione Toscana. A tutte le donne che possono salvarsi

Preludio è un omaggio a tutte le donne, a quelle che non ce l’hanno fatta e a quelle che possono ancora salvarsi. Per questo motivo la Regione Toscana ha voluto fortemente il cortometraggio “PRELUDIO” per un dibattito con gli autori e le attrici, nell’incontro che si terrà il prossimo 14 gennaio presso la Sala Barile del Consiglio Regionale Toscana, alla presenza del Presidente della Regione, Eugenio Giani e del Consigliere Monia Monni.

Stefania Rossella Grassi e Tommaso Scutari, racconteranno la nascita del progetto che ha coinvolto attori italiani ed internazionali a cui ha aderito anche Isabella Rossellini, che ha prestato la sua voce per dare un messaggio di speranza e per mettere in guardia le donne sul “Preludio” al femminicidio: l’ossessione e il rifiuto dell’uomo verso la donna. Ad interpretare l’ossessione maschile è la straordinaria capacità attoriale di Alessandro Haber, coadiuvato dalle voci naranti di Alessio Boni, Franco Nero.

Ogni donna che ha conosciuto gli abusi di un uomo potrà riconoscersi nei volti e nelle parole delle attrici protagoniste e, soprattutto, riconoscere i segnali della perversione di quello che non può essere chiamato Amore, ma ossessione, perversione, violenza. E’ proprio il protagonista, uno straordinario Alessandro Haber a incarnare le ossessioni dell’uomo che, incapace di accettare il rifiuto della donna che dice di amare, nega la sua responsabilità, come se per il troppo amore si potesse uccidere e poi fingere che nulla è accaduto, cercando negli oggetti (il rossetto spalmato sul corpo), un contatto ancora “.vivo”. Negazione e ossessione, non follia assolutoria, questo il senso del cortometraggio che nell’avvicendarsi di tanti volti femminili rappresenta tutte le donne che sono state uccise e quelle che invece possono salvarsi riconoccendo i “sintomi” della perversione prima che sia troppo tardi.

“Preludio” è stato donato a tutte le Associazioni che sostengono le donne, un omaggio di tutto il cast Isabella Rossellini, Alessandro Haber, Franco Nero, Anna Kanakis, Alessio Boni, Daniela Giordano, Corinne Clery, Serena Grandi, Demetra Hampton, Elisabetta Pellini, Corrado Solari, Karla Gascon, Holly Irgen, Youma Dakite, Ermelinda Maturo, Barbara Kal, Martina Marotta che ha prestato il proprio talento per combattere quello che si può definire il male del secolo, il femminicidio.

L’opera prima di Stefania Rossella Grassi e di Tommaso Scutari è destinata a lasciare un segno profondo per la capacità di raccontare la miseria e la disperazione umana che porta al femminicidio senza mai mostrare un atto di violenza. Le donne, protagoniste e vittime allo stesso tempo. Protagoniste della scelta di lasciare un uomo che le maltratta, vittime dell’”amore” malato di uomini incapaci di accettare un rifiuto.

La dimensione internazionale di “Preludio”, che attraverso il linguaggio universale delle immagini e delle parole e del prestigioso cast internazionale che lo compone, lo vede proiettato verso molti Festival Internazionali fino ad arrivare al Festival Show-Time Filmmakers Showcase di Lift-Off, dedicato ai talenti emergenti del cinema, oltre ad essere in selezione in molti altri prestigiosi Festival.

I registi, Stefania Rossella Grassi e Tommaso Scutari, sono già al lavoro per un nuovo progetto, il film documentario Sidus, ispirato alla vita della giovane stilista toscana, Cinzia Diddi.

