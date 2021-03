Premio alla carriera a Luigi Diberti al Cortinametraggio Film Festival

Claudia Gerini, Milena Vukotich, Cinzia Th Torrini, Andrea Simonetti, Francesca fabbri fellini e Teresa Razzauti sono gli ospiti di onore alla XVI edizione di Cortinametraggio, il festival diretto da Maddalena Mayneri che si svolgerà dal 22 al 28 marzo 2021 nel pieno rispetto delle normative anti Covid-19, completamente online per il pubblico da casa che potrà vedere i corti in concorso in streaming su MYmovies.it.

Dirette live giornaliere andranno in onda grazie a MYmovies e CanaleEuropa.tv con strisce quotidiane per raccontare il festival e che saranno riprese dai vari canali social di Cortinametraggio e MYmovies.

Tutti i cortometraggi in gara potranno essere votati direttamente sulla piattaforma di MYmovies che poco prima della fine di ogni corto renderà visibile un form per esprimere la propria preferenza da una a cinque stelle oltre ad uno spazio dove sarà possibile aggiungere anche la propria recensione.

Lunedì 22 marzo a partire dalle 10.00 per la striscia quotidiana CanaleEuropa.tv ospiterà Maddalena Mayneri, Claudia Gerini, Anna Ferzetti e Franco Ascani presidente della FICTS, la Fédération Internationale Cinéma Télévision Sportifs, a cui aderiscono 123 Nazioni.

L’inaugurazione della manifestazione sarà presentata, come tutte le serate, da Anna Ferzetti che ritroveremo ogni sera con Liliana Fiorelli, i giurati e i registi in concorso.

Ospiti della prima serata, insieme alla direttrice Maddalena Mayneri, le giurate Claudia Gerini, Milena Vukotic, Cinzia Th Torrini, e Teresa Razzauti che decreterà il Miglior Attore e la Miglior Attrice. Con loro i registi fuori concorso Francesca Fabbri Fellini e Andrea Simonetti, il presidente dell’Associazione Albergatori Cortina d’Ampezzo Roberta Alverà e l’assessore Paola Coletti. Per l’occasione a Luigi Diberti, grande interprete del nostro cinema, andrà il Premio alla Carriera.

Link per seguire le dirette:

https://www.mymovies.it/ondemand/cortinametraggio/

https://canaleeuropa.tv/it/cortinametraggio-tv

https://www.facebook.com/cortinametraggio/

https://www.instagram.com/cortinametraggio/

https://www.instagram.com/mymovies.rec/

https://www.instagram.com/canaleeuropatv/

Il catalogo della manifestazione è scaricabile al link http://www.storyfinders.it/web/wp-content/uploads/2018/03/CATALOGO-Cortina-2021_11_low.pdf