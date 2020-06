Premio Moige: promossi e bocciati tra Tv e You Tube. Tra i programmi “bocciati” c’è anche “Rosy Abate, II stagione”

Il MOIGE presenta “Un anno di zapping… e di like 2019/2020”, la XIII edizione della Guida Tv con il meglio (e il peggio) di tv e web family friendly. Ecco i premi Tv e web dedicati alle migliori produzioni di qualità.

Un’edizione digitale quest’anno, ma sempre ricca di programmi tv e canali web utili per le famiglie e per i nostri figli. La XIII Guida “Un anno di zapping… e di like 2019/2020” , ha premiato 38 programmi e “punito” ben 13 programmi con il “bidoncino del Trash”. Il Moige non perdona e assegna un “bidoncino del trash”, non solo a Barbara D’Urso ma persino alla amatissima serie Rosy Abate.

DI seguito tutti i programmi premiati e bocciati dal MOIGE

INTRATTENIMENTO, CULTURA, INFORMAZIONE E REALITY Nella categoria “Intrattenimento”, a ricevere i Premi sono stati: “IlCantanteMascherato”( ​Rai1)​; ​“​Viva Rai Play​” (​Rai 1/Rai Play​); “​Linea Verde​” (​Rai 1)​; “​Il Nostro Capitale Umano​” (​Rai 2​); la serie docu “​Boez, Andiamo Via​” (​Rai 3​); “​Che Storia E’ La Musica​” (​Rai 3​) del compianto Ezio Bosso; “​Scuola@casa/Scuola@Casa news​” (​Rai Cultura, Rai Storia, Rai Play​). Sulle reti Mediaset premio MOIGE a “Viaggio nella Grande Bellezza – Il Vaticano” (​Canale 5​); ​“Conto alla Rovescia” (​Canale 5)​; ​“Pensa In Grande” (​Rete 4​); ​“E-Planet” (​Italia 1)​; ​“Chef Save The Food” (​LA5)​. Premio MOIGE anche a “​Eden – Un Pianeta da Salvare​” (​LA7​); ​“Prof – La Scuola Siamo Noi​” (​laF​); ​“Accademia di Alice​” (​Alice tv)​; ​“Family Food Fight” (​Sky Uno​); ​“Sky TG24 Progress” (​Sky TG24)​​.

FICTION, SERIE TV E DOCU-FICTION Tra i premi assegnati nella categoria “Fiction, Serie tv e Docu-fiction”:

Ben cinque le fiction di ​Rai 1 che si aggiudicano un premio MOIGE “​Doc – Nelle Tue Mani​” ; ​“​Enrico Piaggio – Un Sogno Italiano​”; “​I Medici – Nel Nome Della famiglia​”; “​La Guerra è Finita​” ; “​La Strada di Casa – II Stagione​”.

Su ​Rai Cultura – Rai 5 premiato il programma ​“Le Cose Cambiano?” . Nella rosa dei programmi family friendly entra anche “​Sette Meraviglie Roma – VI Stagione​” su ​Sky Arte. TV PER BAMBINI E RAGAZZI

Nella categoria tv per bambini e ragazzi premiato il programma “​Fumbleland – Mi è scappato un errore” Su​RaiYoYo;s​u​ RaiGulp p​remioa“ M​ax&Maestro”. Su​Tv2000 s​ i aggiudica unpremio MOIGE “​ CaroGesù.Insieme ai bambini​”​

SPOT Sotto la lente di ingrandimento della Guida anche gli spot, protagonisti della diffusione di valori positivi soprattutto durante l’emergenza sanitaria del nostro Paese. Tra i premiati: “​Barilla – #Italiacheresiste​”; “​Dolce & Gabbana – The Only One​”; “​Fastweb – Oltre la perfomance​”. Premio MOIGE anche a “​Ferrovie Dello Stato – Alta velocità e Frecciarossa – Da 10 anni, la casa che ti porta a casa ​”, uno spot d’autore realizzato da Ferzan Ozpetek; “​Loacker – La bontà è una scelta​”; “​Vodafone – Together con la GigaNetwork​”. CANALI YOUTUBE

Fra i canali youtu​be il riconoscimento va a “​Carolina Benvenga”, ​“​Casa Surace”. Premiato anche il canale di ​“GBR – Giochi per Bambini e Ragazzi” e ​“Tommycassi”. PREMI SPECIALI

Premio della Polizia di Stato – sezione Polizia Postale e delle Comunicazioni ​riservato alla serie tv per ragazzi ​“jams – Seconda stagione”. Premio della Polizia di Stato – sezione Polizia Stradale va allo spot ​“Insieme per Ripartire” ​di BMW Italia lanciato durante il lockdown con Alex Zanardi quale testimonial di resilienza e modello di un comportamento responsabile e sicuro da tenere alla guida. Premio Federazione Italiana Cuochi va a ​”Tg2 Costume e Società – Medicina 33 – Eat parade” ​(​Rai 2​)

I BIDONCINI DEL TRASH Assegnato anche quest’anno il “bidoncino del trash” a 13 fra programmi, spot e canali Youtube che propongono modelli diseducativi, che si nutrono del gossip e dello scandalo. Tra questi: la serie ​“Rosy Abate – II Stagione” ​(​Canale 5​) ​“Grande fratello VIP” ​(​Canale 5​), “​La Pupa & il SecchioneeViceversa”​(Italia1) ​,“​Livenonèlad’Urso​”(​ Canale5)​,“​ TemptationIslandVIP” (​Canale 5​)​; “The Real Housewives di Napoli” ​(​Real Time)​ , ​“Uncle Grandpa” ​(Boing).

