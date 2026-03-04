Condividi questo articolo:









Premio Strega 2026: tra le proposte Il compagno, romanzo d’esordio di Isabella Delle Monache, edito da Serradifalco Editore

Il compagno, romanzo d’esordio di Isabella Delle Monache, edito da Serradifalco Editore, casa editrice palermitana che oggi opera anche a Roma, è stato proposto all’ottantesima edizione del Premio Strega dalla scrittrice, giornalista e curatrice culturale Lidia Ravera ed è tra i 79 titoli in corsa per l’ambito riconoscimento letterario.

Pubblicato a novembre 2025, Il compagno è un romanzo sul potere di un incontro, sullo smarrimento di una generazione, su ciò a cui ci appigliamo per trovare un senso, su cosa significhi fare e non fare politica oggi, sull’amore, sul ricordo e sul peso che tutto ciò assume nelle nostre vite. Il compagno racconta con un linguaggio essenziale, incisivo e limpido la storia di Elena e Diego, due giovani che, dopo il loro fortuito primo incontro in treno, saranno legati da un amore profondo, in un’epoca dove tutte le certezze sono crollate e credere ancora in un ideale o in un sogno è forse già una rivoluzione. Diego è infatti un comunista rivoluzionario, un militante che nel suo attivismo sembra trovare l’unico scopo. Attraverso la voce di Elena, che restituisce il movimento intermittente del pensiero e della memoria, il romanzo ci consegna il racconto di un’Italia precaria e in cambiamento, sofferente e piena di vita, abitata da ventenni pieni di passione e, allo stesso tempo, tratteggia il ritratto intimo di una profonda difficoltà di comunicazione tra un giovane uomo e una giovane donna, incastrati in modo inevitabile nelle proprie solitudini.

L’autrice esordiente Isabella Delle Monache è una figura già molto apprezzata nel panorama creativo italiano: attrice, sceneggiatrice e narratrice curiosa ed entusiasta. Laureata a Roma in Lingue e Civiltà Orientali, si diploma in Recitazione presso Teatro Azione e poi in Sceneggiatura alla scuola dell’ANAC Leo Benvenuti e all’Accademia d’Arte Drammatica Silvio d’Amico. Ha esordito come attrice nel film opera prima “Cuori puri” di Roberto De Paolis e ha collaborato, in qualità di sceneggiatrice e attrice, alle serie tv Mediaset dirette da Simona Izzo e Ricky Tognazzi, “Colpa dei sensi” e “Se potessi dirti addio”, e al film “Francesca e Giovanni”, sempre diretto da Izzo e Tognazzi.

Il Premio Strega è tra i più prestigiosi riconoscimenti letterari italiani, fondato nel 1947 da Maria Bellonci e Guido Alberti. Il libro vincitore dell’ottantesima edizione sarà proclamato a Luglio 2026 a Roma e verrà selezionato tra le 79 proposte avanzate dal gruppo degli Amici della domenica.

L’autrice Isabella Delle Monache dichiara: “Sono profondamente grata a Lidia Ravera per la fiducia nel mio lavoro. “Il compagno” è nato dal desiderio di rielaborare esperienze personali tentando di renderle collettive e universali. Ciò che mi sta più a cuore raccontare sono le relazioni umane, i rapporti tra le persone e come questi vengano modificati dall’impietoso scorrere del tempo”.

Il compagno è disponibile in tutte le librerie italiane e sulle principali piattaforme online.

La Casa Editrice Serradifalco Editore è stata fondata nel 2002 a Palermo da Giovanni Serradifalco nel solco di una consolidata tradizione familiare legata al mondo della stampa. Oggi è un marchio di Serradifalco Communication & C. Sas, società italiana attiva nell’editoria e nei servizi per la stampa. Con la direzione editoriale di Giovanni Serradifalco e la direzione commerciale e estero di Natalia Gryniuk, la casa editrice opera attivamente a Roma e Palermo ed è specializzata in libri d’arte, visual culture e fotografia, oltre a saggistica e narrativa. Pubblica libri e cataloghi per mostre, Fondazioni e Musei. Ed è stata partner editoriale e co–organizzatore del padiglione della Repubblica Popolare del Bangladesh alla 58° e 60° Biennale di Venezia.