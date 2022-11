Prende il via “Tulipani fuoriclasse – Talenti in erba”, il progetto vincitore del bando MI-MiC che collega Roma, Ladispoli e Pomezia

Prende il via “Tulipani fuoriclasse – Talenti in erba”, il progetto vincitore...

Tre istituti di scuola superiore (due licei del territorio laziale e una scuola di Roma) sono le protagoniste di un percorso formativo che porterà alla realizzazione di “Tulipani fuoriclasse -Talenti in erba“, progetto territoriale vincitore del bando ministeriale Mi-Mic “Cinema e audiovisivi a scuola”.



Paola Tassone è l’ideatrice e la responsabile scientifica del progetto, realizzato dall’associazione a promozione sociale L’Università Cerca Lavoro in partenariato con ENS, ANMIL, Fondazione UniVerde e AsviS nell’ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola promosso da Ministero della Cultura e Ministero dell’Istruzione (https://cinemaperlascuola.it/).

Le iniziative, volte a far maturare negli studenti un’autentica cultura cinematografica sociale, consapevole del presente e responsabilmente proiettata al futuro, si svolgeranno presso il Liceo Pablo Picasso di Pomezia, il Liceo Sandro Pertini di Ladispoli e l’Istituto Cine-TV Roberto Rossellini di Roma.



Il percorso formativo prevede un approccio teorico e pratico al mondo dell’audiovisivo e sarà svolto dagli esperti cinematografici Catello Masullo e Massimo Nardin; al contempo, attraverso i diversi formati audiovisivi del cortometraggio, del documentario e del videoclip, si concentrerà sulla sensibilizzazione e la riflessione verso le tematiche sociali inserite nell’agenda 2030 dell’ONU.



Utilizzando le opere audiovisive, il progetto mira a mettere gli studenti nelle condizioni migliori per interagire in maniera creativa e innovativa con il loro gruppo di lavoro e con la realtà che li circonda, coinvolgendo in piena sinergia scuole diverse e accrescendo con ciò l’interscambio, la consapevolezza delle problematiche sociali e la padronanza critica del linguaggio cinematografico.



I risultati finali cui approderanno gli studenti saranno presentati in occasione della XVI edizione del Festival Internazionale della Cinematografia sociale Tulipani di Seta Nera in programma il prossimo maggio a Roma. Tra le attività che vedranno protagonisti gli studenti, ci saranno laboratori di alfabetizzazione al linguaggio audiovisivo, proiezioni, incontri con professionisti del settore, workshop, realizzazione di critiche cinematografiche e una giuria giovani interamente curata da loro. «Questa notizia è per noi motivo di grande orgoglio – ha confessato Tassone – innanzitutto perché ci permette di dare continuità a un percorso che abbiamo da anni con le scuole. Infatti, promuove il ruolo della cinematografia tra i più giovani, quale spazio culturale e sociale in cui la visione di un’opera audiovisiva sia un’occasione di dialogo e analisi critica». Diego Righini, presidente del Festival TSN, ha poi affermato: «Il nostro progetto tirocinio scuola-lavoro nell’ambito del cinema sociale e sostenibile, realizzato dall’Associazione di promozione sociale L’Università Cerca Lavoro, rafforza ulteriormente il nostro ruolo di leadership nel settore, creando futura occupazione di qualità tra i mestieri del Cinema e dei festival, che racconta la vita delle persone e rilancia temi sulla sostenibilità nella Regione Lazio. Coinvolgeremo i neo Ministri della Cultura e dell’Istruzione Gennaro Sangiuliano e Giuseppe Valditara nei risultati del progetto».