Presentata a Euroma2 l’edizione 2022 di “Storie di un amore incondizionato”

L’attore Sebastiano Somma ha condotto, la Conferenza Stampa inaugurale dell’evento “PETS – Storie di un amore incondizionato”, che porterà fino a domenica 23 ottobre, nella Galleria al piano terra di Euroma2 e nel parcheggio esterno, Enti e Associazioni coinvolte per sensibilizzare il pubblico sul tema della cura e rispetto per gli animali. Presso gli stand e le postazioni allestite si potrà dialogare con esperti del settore, come veterinari, addestratori, volontari, per conoscere e vedere da vicino, attraverso dimostrazioni pratiche, le straordinarie capacità che hanno in particolare i cani di assistere e affiancare l’uomo anche nelle azioni più delicate.

Il momento clou della giornata inaugurale della manifestazione che continuerà fino al prossimo 23 ottobre, è stato quando Euroma2, presente un’ampia platea di studenti delle Scuole elementari, ha donato ad una persona ipovedente, la Signora Laura Melilli, uno splendido cane guida di razza Lions Limbiate dall’affascinante nome di Voltaire.

L’evento presentato nel corso della seguitissima conferenza stampa, denominato PETS, vede il coinvolgimento di Enti e Associazioni di settore, come la Croce Rossa Italiana, la Protezione Civile, il Municipio IX di Roma Capitale, l’ASL Roma 4 – Ordine dei Veterinari di Roma, la SICS (Scuola Italiana Cani Salvataggio), l’AIDA & A (Associazione Italiana Difesa Animali & Ambiente) e “Luna di Formaggio”, che si occupa di animali provenienti da sequestri, maltrattamenti, situazioni difficili e di randagismo.

Il Dott. D. M. Zanchi, amministratore Delegato di SCCI e Presidente del Consorzio Euroma2, in suo breve intervento, ha evidenziato che: “…..l’iniziativa si inserisce in quadro più ampio di eventi che promuoviamo ormai da molti anni nei nostri Centri, al fine di creare un rapporto con il territorio, le Istituzioni, le Scuole e con chi ha bisogno di assistenza. Si tratta di iniziative a carattere sociale, formativo e culturale sulle quali puntiamo molto perché crediamo nell’integrazione con il territorio. Il cane che abbiamo donato oggi è il tredicesimo in Italia e, qui ad Euroma2, è il terzo in un contesto bellissimo animato dalla presenza di famiglie e bambini, che saranno il nostro futuro. L’amicizia che ci lega da anni con la Croce Rossa Italiana ci porterà prossimamente ad ideare nuovi progetti a sostegno dei meno fortunati”.

La Dott.ssa Titti Di Salvo, Presidente Municipio IX di Roma Capitale ha posto in particolare evidenza come “…l‘amore incondizionato verso i nostri animali si è evidenziato nel corso della pandemia. In questi anni ci siamo scoperti fragili, la presenza dei nostri cuccioli è stato l’elemento di vicinanza e di equilibrio. Il Covid ci ha insegnato l’importanza del prenderci cura degli altri, di chi ci circonda, del clima e del territorio. Impariamo a prenderci cura del mondo attraverso il rapporto con i nostri animali, che è anche un modo sostenibile”.

Secondo Maria Luisa Cocozza, giornalista “L’Arca di Noè” (TG5) “Il dono di Voltaire ad una signora che per la prima volta potrà avvalersi dell’aiuto di un cane per affrontare i disagi del suo handicap – un dono offerto dinanzi ad una scolaresca attenta e sensibile- è un seme piantato in un terreno fertile che darà altri frutti. È questo il nostro compito: seminare con umiltà, raccogliere con entusiasmo, condividere con generosità. A Euroma2 ho incontrato tante persone che -ne sono certa- condividono questi semplici valori che danno senso al nostro impegno”.

Il Dott. Giovanni Fossati, Presidente del Servizio Cani Guida Lions ha posto in evidenza che il Centro di Limbiate dell’Associazione “….é una delle Scuole di addestramento più importanti d’Europa nel quale si allevano e addestriamo cani guida fin da piccoli. Dare un cane guida ad una persona non vedente non significa solo dare due occhi che vedono al posto suo, ma donare una vita che entrerà in simbiosi con quella del padrone”.

Da parte sua la Sig.ra Laura Melilli, che ha ricevuto in dono il Cane Guida, nel ringraziare per lo splendido dono, ha evidenziato che: “….é un dono bellissimo quello di ricevere Voltaire e mi sono sentita come, qualche anno fa, quando ho scoperto di essere incinta di mio figlio. Per me ricevere il cane sarà una gioia come quella dell’arrivo di un bimbo a casa. È un dono graditissimo di cui ringrazio tutti”.

La Dott.ssa Daniela Fazzi, Responsabile Unità Cinofile della Croce Rossa Roma ha posto in evidenza che l’organizzazione da lei diretta si occupa delle attività che prevedono l’impiego di cani nel soccorso e attività cinofile e che i loro cani vengono preparati, addestrati e formati per affrontare le emergenze, come la ricerca dispersi, e nelle attività sociali, con fini e attività ludico-educative. I cani per noi sono compagni di vita, volontari a tutti gli effetti e vengono impiegati nelle attività della Croce Rossa entrando in profonda relazione con il conduttore e dimostrando di saper svolgere egregiamente i loro compiti nei vari settori”

Ha preso la parola anche il Dott. Ugo Gentile, Responsabile ProCiv Camelot-HIM di Roma che ha così dichiarato: “Bellissima iniziativa attraverso la quale passa un messaggio diverso in questa convivenza con dei volontari a quattro zampe che rivestono una parte importante della nostra vita, sono i nostri veri Social, ci vengono vicino e comunicano e sono veramente felici quando riescono ad arrivare all’obiettivo, chiedendo in cambio solo una carezza”.

A sua volta il Dott. Ugolini, Direttore Unità Operativa Complessa ASL Roma 4 ha dichiarato che: “Portiamo avanti un concetto di “possesso responsabile” in cui oltre all’empatia che si sviluppa con la vicinanza e la cura di un animale, sottolineiamo anche il senso di responsabilità. Un percorso e insegnamento che rimarrà per tutta la vita e ci consentirà di comprenderne meglio il comportamento e in alcuni casi di prevenire alcune malattie. Il rapporto uomo-animale è fondamentale per il senso di responsabilità che sviluppa anche nei giovanissimi”.

In chiusura il moderatore della Conferenza Stampa, l’attore Sebastiano Somma ha rilevato che l’evento costituisce, anche per lui, amante degli animali:”….un incontro formativo che gli provocato una intensa emozione, particolarmente nell’ascoltare gli interventi delle persone che partecipano all’iniziativa che vede protagonisti i nostri amici a quattro zampe”.

Fino al 23 ottobre, lungo la Galleria al piano terra del Centro Commerciale, il pubblico potrà ammirare una mostra fotografica di circa venti scatti, curata e prodotta da Euroma2, che ripercorre e racconta attraverso le immagini alcune tra le tappe più significative di un cane guida, allevato e addestrato presso il Centro di addestramento LIONS di Limbiate: dalla nascita, all’addestramento che dovrà affrontare per essere pronto alla futura attività di assistenza nei movimenti al fianco di una persona non vedente.

Nel parcheggio esterno B, inoltre, sarà presente un educatore cinofilo della Dog Horizon, specializzato in recupero comportamentale per cani, che darà consigli alle famiglie e sarà disponibile per far conoscere il lavoro che svolge insieme agli animali. Negli orari 10:00 – 13:00 e 14:30 – 18:00, in un’area recintata, si terrà la dimostrazione di una seduta di educazione di base, rivolta ad un numero massimo di otto cani alla volta, per spiegare come ragiona il cane e come comunica con gli altri.